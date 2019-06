En god dag for humanister - en dårlig dag for badegæster

FOR ABONNENTER

Humanister. University of Oxford har udsigt til en pengegave, der er usædvanlig på mindst tre måder: Det er den største direkte donation »siden renæssancen« ifølge universitetet, den gives af en person, der aldrig selv har studeret ved universitetet, og så er den øremærket til humaniora. Amerikaneren Stephen Schwarzman giver 1,25 mia. kroner til et center, der opkaldes efter ham og skal samle forskning i blandt andet engelsk, filosofi, musik og historie. Desuden oprettes et institut, der skal forske i etiske problemer i forbindelse med kunstig intelligens.»Naturvidenskab, teknologi (...) og matematik er løbet med al opmærksomheden på det seneste«, siger rektor Louise Richardson til The Guardian. »Men det er fantastisk at blive mindet om, hvor afgørende en rolle også humaniora spiller«. Amen!