Jes Stein Pedersen: Vi vil have grøn velfærd, ikke øget forbrug

Man må håbe, at Mette Frederiksen og Co. har forstået, at det nu gælder om solidaritet med dem, der kommer efter os.

FOR ABONNENTER

Man skal lige vænne sig til, at blå blok som et permanent lavtryk, der endelig måtte vige for et overraskende stærkt højtryk, er på vej ud af billedet. Det er, som om man skal tænke på en ny måde. Forstå sit land, folket, paletten af muligheder på ny. I hele Lars Løkkes regeringsperiode var man vant til inkompetence, uansvarlighed og idioti. Grønthøsteren skar forskelsløst ned på uddannelse og kultur, og miljøet var udsat for det totale omsorgssvigt. Venstre lod landbruget skalte og valte, og så har jeg slet ikke været inde på nedsmeltningen af enhver humanisme på flygtningeområdet.