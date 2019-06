Københavnerkollega til redaktør: »Jeg synes ikke, at bylivet er helt vildt fedt. Sagt ligeud, vil jeg rigtig gerne væk«

FOR ABONNENTER

»Det rigtige Danmark ligger på stenbroen«, skrev min gode kollega Marcus Rubin for et par dage siden i en hyldestklumme til livet i byen. Ligesom Marcus bor jeg selv i København. Min hverdag er snoet sammen af cykelture mellem 40 kroners-cafékaffer og min arbejdsplads på Rådhuspladsen. Og mit barn samler glædeligt flaskekapsler op fra jorden, mens han nægter at sætte sine bare fødder på græs. Heller ikke den veltrimmede i Frederiksberg Have.