En god dag for frisindet mod nord. En dårlig dag for homohadet mod syd

FOR ABONNENTER

Island. Islands mangfoldige nation af vidunderatleter og rockpoeter får nu endnu mere frihed under vingerne. Om ganske kort tid bliver det nemlig muligt for det nordatlantiske folk at få kønsneutrale efternavne, da en lang navnetradition i landet er ved at blive ændret. Traditionen tro har islændingene brugt henholdsvis morens og farens navn sammen med endelser, der indikerer, hvorvidt en person er han- (son) eller hunkøn (dóttir). Men nu åbner en ny lov ifølge Ritzau og islandske medier mulighed for en kønsneutral vej med endebetegnelsen ’bur’, der betyder barn. Så statsminister Katrín Jakobsdóttir ville altså fremover i princippet kunne kalde sig for Katrín Jakobsbur. Loven er blandt andet lavet for, at en person, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde og dermed ikke som nogens søn eller datter, kan vælge det nye alternativ, hvis vedkommende er registreret som hverken han- eller hunkøn.