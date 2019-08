En god dag for Venedig, en dårlig dag for Vadehavet

FOR ABONNENTER

Venedig. Enten elsker man byen for dens skønhed, kanaler, krinkelkroge og virvar, eller også hader man den for dens mange turister, overpriser og mangel på lokale indbyggere. Begge grupper vil formentlig glæde sig over, at den italienske regering fra september vil indføre forbud mod, at store krydstogtskibe må lægge til i byens centrum. De må i stedet lægge til i terminaler længere fra Markuspladsen, skriver BBC. Forbuddet kommer efter en ulykke med et krydstogtskib, der i juni bragede ind i en kaj. Fem personer kom til skade. Kritikere af krydstogtskibene har længe hævdet, at de bølger, som skibene frembringer, eroderer byens fundament og dermed truer byen, som ofte oversvømmes, mens andre har klaget over, at krydstogtskibene både skæmmer Venedigs skønhed, og at de bringer alt for store horder af turister til byen. Kort sagt, god dag for alle dem, der synes, Venedig er ret pæn – på en ret overbefolket facon. I hvert fald indtil forbuddet, som tidligere forbud, ophæves igen. Men den tid, den sorg.