En god dag for puertoricanere og en dårlig for bjørnejægere

Puertoricanere. Mange troede, at der var tale om en rask lille spøg, da nyheden om præsident Trumps købstilbud på Grønland kom frem. Det var der som bekendt ikke. Men det er også svært at finde et ben at stå på, når det kommer til lunet hos lederen af den frie verden, som undertiden opererer med flydende grænser mellem good old fun og det gravalvorlige. Ifølge The New York Times foreslog Trump på et stabsmøde sidste år at bytte Puerto Rico med Grønland. Og ved denne lejlighed var der angiveligt tale om en joke. Altså, sådan ha ha-sjovt. Puerto Rico i det nordøstlige Caribien er amerikansk territorium, men tæller ikke som en stat i USA. Donald Trump har adskillige gange begrædt, at Washington sender millioner af dollars efter Puerto Rico og kun får problemer retur. »Stedet er et værre rod, intet fungerer«, lød skudsmålet fra præsidenten på Twitter tidligere på året. Derfor er det måske ikke så underligt, at mange puertoricanere har fejret ’nyheden’ om ombytningen med Grønland. På Twitter sværger flere nu troskab mod dronning Margrethe II. Og det er vistnok for sjov.