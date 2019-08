En god god dag for AGF'ere og en dårlig dag for orkaner

En god dag for ...

AGF’ere. I 2007 blev Sarkozy fransk præsident, Galathea 3-ekspeditionen vendte hjem, og SF mere end fordoblede sit mandattal ved folketingsvalget. Det er længe siden. 2007 var også året, hvor AGF sidst vandt en fodboldkamp på Brøndby Stadion, og 12 år er lang tid at vente. Men ’De Hviie’ gjorde det igen søndag aften: vandt over rivalerne, denne gule pest, der stjal mesterskabet fra Aarhus i 1996. Brøndby fik tæsk – 0-3, denondelynemig – og siden har aarhusianere konstant reklameret for Smilets By: Kan du konstant se en kollegas hjørnetænder i disse dage, er vedkommende GF’er. Går der 12 år før næste udebanesejr i Brøndby, kan det være, at kronprins Frederik er blevet konge, og da han åbent har erklæret, at han er AGF-fan, kan AGF til den tid kalde sig kongelig hofleverandør af kronisk storhed og skuffelse.

En dårlig dag for ...

Orkaner. Sådan nogle slamberter har gennem årene gjort enorm skade på USA. Så hvorfor egentlig ikke forhindre dem?

Det har USA’s præsident, Trump, åbenbart undret sig over, og han er kommet med et alternativt forslag. Ifølge mediet Axios har Trump flere gange foreslået, at militæret skulle bruge atombomber mod orkanerne.

»Jeg har det. Hvorfor nuker vi dem ikke bare?«, sagde Trump ifølge Axios til et møde. Rådgiverne lovede at ’se nærmere på det’. Det bliver næppe til noget, eftersom eksperterne er enige om, at det er både farligt og virkningsløst. Trump er dog ikke den eneste, som har fået ideen. Kort efter han blev præsident, skrev National Geographic en artikel om det. Titlen var: ’The Surprising History of a Really Bad Idea’. Trump læste den nok ikke.