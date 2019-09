Tidligere 12-talrytters råd til nye unistuderende: Få et barn og dump en eksamen

Tillykke med studiestart på universiteterne. Her er de to vigtigste ting, som sporede mig væk fra 12-tallerne og gjorde mig til en bedre studerende.

Jeg kan stadig genkalde mig kuldefølelsen, der skød gennem kroppen en tidlig morgen i august for nogle år tilbage. Jeg sad i køkkenet og var med den ene hånd i færd med at made min dengang etårige søn, mens jeg med den anden hånd på mobilen trykkede mig vej ind til universitetets hjemmeside for karakterupload. Jeg havde haft det på fornemmelsen, siden jeg halvanden måned forinden forlod et brændende sommervarmt lokale efter en firetimers skriftlig eksamen: at det var gået skidt, meget skidt endda. Men så gik dagene, ferieletheden lagde sig, og jeg fik efterhånden overbevist mig selv om, at den nok lige akkurat var hjemme. Måske var det endda helt godt.