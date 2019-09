Mette Fugl: Kære integrationsminister: Vil du ikke afskaffe håndtrykstvangen?

Selv om det kan være et højtideligt og befriende øjeblik at få dansk statsborgerskab, skal vi så ikke afskaffe tvangen?

Husk lige neglebørsten. Hvorfor? Den socialdemokratiske integrationsminister, Matthias Tesfaye, vil nu give det lovpligtige håndtryk ved statsborgerceremonierne et eftersyn. Han vil finde ud af, om det virker.

Hvordan? Han vil med egne ord først drage nyttige og praktiske erfaringer, før han kan tage stilling til, om den tidligere regerings lovgivning skal afskaffes eller bevares. Han stemte ikke selv for forslaget i sin tid.

Der skal studeres i marken, må man forstå. Spændende. Ministeren har meddelt, at han har til hensigt selv at tage ud og overvære ceremonierne i kommuner for at få klarhed over, hvordan håndtrykket fungerer.

Skal der mon zoomes helt ind? Måske skal neglene under lup. Godt det ikke gælder mig. Mine er af en eller anden grund ofte lidt nussede, selv om jeg vasker hænder med stor regelmæssighed. Dog ikke i Pilatus’ håndsæbe, sådan som jeg forstår, at visse folkevalgte foretrækker.

Det kan alligevel være pinligt at fremstå uplejet. Så jeg har engang hos en manicurist opfundet en ikke eksisterende svigermor og påstået, at jeg jævnligt hjalp hende i haven, for at forklare, hvorfor det så sort ud.

Tesfaye vil tale med borgmestre, embedsmænd og deltagere om deres oplevelser. Og oplevelser kan vel beskrives på mange måder. Har der været tale om et slattent eller solidt tryk, og hvor længe skal det vare? En dominerende eller imødekommende næve? Var håndfladen svedig eller knastør? Hvad bliver konsekvenserne, hvis enkelte fristes til fræk fingergymnastik? Er blikket renfærdigt og imødekommende? Kan det ske, at nogen ryster (på hænderne)?

Det er ikke nemt at gennemskue, hvad der kan drages af nyttige erfaringer ved at stå på en ministeriel lurepost i fine sale under festlige omstændigheder for at holde øje med håndtryk.

Jeg har aldrig set håndtrykket som en særlig dansk værdi

Selv giver jeg hånd til den, der rækker ud. Jeg er trods alt født et stykke tid efter, at man kunne nøjes med at lette på hatten som et udtryk for høflighed. Men jeg har aldrig set håndtrykket som en særlig dansk værdi. Det er ellers det, de siger.

Det hævdede Tesfayes forgænger, Støjberg. Og Tesfaye afviser det ikke. Det er her, de går galt i byen. De føres på vildveje af den evige udlændingedebat.

Der er næppe brug for eksperter i kulturhistorie for at dementere, at der med håndtrykket skulle være tale om vores helt egen fædrelandskærlige tradition: at vi er danske, og at det netop derfor er afgørende for os at ryste pote.

Sådan bliver snakken om national identitet sludrevorn og dum. Den glade rød-hvide klaphat strammer overalt og er ikke længere forbeholdt de heppende på lægterne. For der er jo det med de fremmede. Muslimerne. De skal død og pine deponere deres historiske, religiøse og kulturelle bagage ved grænsen. Hvis de vel at mærke vil være noget så fornemt som danske. Også selv om den danmarkskanon, der udkom for nogle år siden, taler om frisind, frihed og frivillighed.

Det bliver sagt af folkevalgte og mange, mange vælgere, at symbolikken i håndtrykket er demokratisk og derfor giver fremragende mening. Andre mener, at tvangen devaluerer håndtrykket.

Jeg er så kommet til at sidde og surmule i den sidstnævnte grøft. Ikke fordi jeg er håndsky. Jeg er bare skuffet over integrationsministerens nonsens. Den samme mand, der forleden i fjernsynet udtalte, at Syrien ’er lidt ødelagt’. Den samme mand, der helt upassende kaldte forestillingen om, at EU-Domstolen kunne komme på tværs af vores udlændingepolitik, for en vejsidebombe.