En god dag for Downton Abbey-fans og en dårlig dag Sean Spicer

Downton Abbey-fans. Altså vi ved godt, at det er verdens største reklametrick, når Airbnb helt tilfældigt og lige før verdenspremieren på filmen ’Downton Abbey’ – om livet på godset af samme navn – gør det muligt for to heldige gæster at booke en overnatning på det slot, der har lagt hus til optagelserne. Men altså ... hvem har set tv-serien (og for dem, der ikke har: tænk glamour på godset, virkelig mange helt langt ude forviklinger, det hele med butler, strudsefjer og anegalleri i guldrammer) og ikke drømt om bare én nat at få lov til at være på besøg. Det bliver altså muligt – hvis man er det ene heldige par, der 1. oktober får booket pladsen, der giver drinks i salonen, middag serveret af butleren og nat i en himmelseng. Alle andre må nøjes med filmen, der får dansk premiere 26. september.