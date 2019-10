Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Marcus Rubin: Trump er som et såret dyr – farligere og mere uforudsigelig end nogensinde

Det hele er ved at ramle for Trump, og i de sidste uger har den ene bizarre episode afløst den næste. Men han vil helt åbenbart gøre alt for at kæmpe sig fri af krisen.