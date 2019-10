En god dag for Armenien og en dårlig dag for pendlere i Aarhus

En god dag for ...

Armenien. Det er ikke så tit, den tidligere sovjetrepublik er i nyhederne. Men i denne uge kastede ingen ringere end kendissen Kim Kardashian lidt stjernestøv ud over den lille fattige stat i Kaukasus. Kardasian – der er af armensk afstamning – tog til Armenien med sin søster for at få døbt sine fire børn. Landet var verdens første kristne stat, så meget mere oprindeligt bliver det ikke.

Og som om det ikke var nok, stemte Kongressen i USA dagen efter med overvældende flertal for at anerkende osmannernes folkedrab på armenierne under Første Verdenskrig. Omkring halvanden million armeniere døde i tragedien, der aldrig formelt er blevet anerkendt eller undskyldt af Tyrkiet.

En dårlig dag for ...

Pendlere i Aarhus. Aarhus-historier er ikke så meget på mode mere, men den ulykkesramte letbane i Smilets By gør det fristende at genoptage traditionen.

I denne uge gik letbanen i stå på grund af frost på ledningerne, og det viser sig nu, at banens vise fædre ikke har tænkt nærmere over, at det ofte bliver køligt i Danmark om vinteren.

I et interview til Aarhus Lokalavis, der bør blive pensum på journalistuddannelserne, forklarer direktøren for Aarhus Letbane, Michael Borre, at man i planlægningen af banen »ikke har tænkt over vinteren«. På journalistens meget forståelige opfølgende spørgsmål om, hvorvidt direktøren ikke forstår en vis undren over forglemmelsen er svaret fra direktøren klart: »Nej«.