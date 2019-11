En god dag for klovne og en dårlig dag for tyske swingere

En god dag for ...

Klovne. Forfatteren Jamie Sumner kommer i et indlæg i The New York Times den trængte klovn til undsætning. Hun skriver, at klovnerollen er blevet forvansket i populærkulturen. Der er ikke meget sjov bag klovnemasken i den nye film ’Joker’, og Pennywise, den dansende og børnespisende klovn fra Stephen Kings ’It’, er direkte gruopvækkende. Hun nævner også den udbrændte og kyniske klovn Krusty fra ’The Simpsons’. Jamie Sumner vil gerne have klovnens ry genoprettet og skriver, at hendes søn, der har særlige behov, lyser op i glæde, når hospitalet får besøg af en klovn. Desuden er hun stødt på en mindre forskningsrapport, der viser, at kvinder i fertilitetsbehandling oftere bliver gravide, når de muntres op af en hospitalsklovn. Jamen okay: Send in the clowns!

En dårlig dag for ...

Swingere. Der var lagt op til en stor aften i sexklubben i den tyske by Hattingen i lørdags. 300 swingere var mødt op for at give sig hen til kødets lyster, men netop som festlighederne var på deres højeste, sluttede det hele med en gevaldig fuser, skriver nyhedsbureauet dpa. En kuliltealarm blev nemlig aktiveret, så deltagerne måtte flygte ud af klubben, mange kun iført badekåber. Kulilte er en lugt- og farveløs gas, der kan tage livet af mennesker, hvis de indånder den. Brandvæsnets måling viste, at der ikke var et farligt niveau af kulilte i lokalerne, selv om flere swingere følte sig sløje. Kulilteforgiftning kan skyldes defekte brændeovne eller grillning inden døre. Til gengæld er der ikke kendte tilfælde af, at forgiftningen opstår, bare fordi man giver den gas på lagnerne.