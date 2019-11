En god dag for sumomester Hakuho og en dårlig dag for Richard Branson

En god dag for ...

Hakuho Sho. Sumobryderen Hakuho undgik tirsdag sit andet nederlag i træk ved årets store turnering på øen Kyushu, da han slyngede sin modstander i gulvet. Hakuho er den eneste deltager med den højeste rang, yokozuna, i årets turnering, og den eneste af blot to aktive yokozuna i sporten i dag. Hakuho, der er født i Mongoliet, blev forfremmet til yokuzuna i 2007 og er den, der har haft rangen længst nogensinde. Tirsdagens sejr er vigtig, for som den traditionelle japanske sports superstjerne holdes der øje med alt, hvad han foretager sig både i og uden for ringen. Hvis en yokozuna ikke længere begår sig overbevisende i turneringerne, forventes han at trække sig tilbage. Årets turnering i Kyushu har været præget af overraskelser, hvor mange højtrangerende brydere har lidt nederlag, skriver Japan News.

En dårlig dag for ...

Richard Branson. Den britiske forretningsmand, der især er kendt for sit varemærke Virgin, var stolt, da han i mandags præsenterede et center for iværksættere i Sydafrika. På Twitter skrev han: »Skønt at være i Sydafrika og lancere det nye Branson Centre for Entrepreneurship. Vores mål er at blive midtpunkt for iværksætteri i det sydlige Afrika. På det ledsagende foto er Branson omgivet af otte smilende – og hvide – iværksættere. Det har vakt negativ opsigt, blandt andet hos stjernedesigneren Thula Sindi, der svarer: »Hvor har du fundet så mange hvide mennesker i Sydafrika?«. En talsmand for Virgin har undskyldt og forklaret, at fotoet ikke afspejler mangfoldigheden af deltagere. Sorte udgør ca. 80 procent af Sydafrikas befolkning.