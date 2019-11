En god dag for vanvidsbilister og en dårlig dag for spejderne

FOR ABONNENTER

Vanvidsbilister. De fleste af os har mødt dem; De idiotiske bilister, typisk yngre mænd, som gør vejene livsfarlige for alle andre ved at køre for hurtigt, overhale indenom og brage over for taxagult. Landets færdselsbetjente møder selvfølgelig også vanvidsbilisterne, men de kæmper ofte en forgæves kamp for at få dem væk fra vejene. I Berlingske fortæller en række færdselsbetjente om vanvidsbilister, som bliver taget gang på gang og får tilkendt bøder og frakendt retten til at køre bil, men som alligevel fortsætter med at køre rundt på vejene i årevis. Vanvidsbilisterne skal bare lade være med at åbne breve fra myndighederne i e-boks og undlade at møde op, når deres sager skal for retten. På den måde kan de trække sagerne i langdrag i årevis, uden at politiet kan stille noget op.