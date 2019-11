Min arbejdsplads er et skudsikkert fort med bombeglas foran receptionen og utallige sikkerhedssluser

Automatisk oplæsning Beta

Er der noget, som statsminister Mette Frederiksen er optaget af, er det at ’passe på Danmark’.

Siden hun kom til magten, har Frederiksen igen og igen talt om alle truslerne mod Danmark og alt det, hun er rede til at gøre for at imødegå dem.

»Det, der driver mig som statsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle af de ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller lyst til«, som Frederiksen udtrykte det i et interview, der senere blev til en meget omtalt annonce.

Den store trussel er – med al respekt for jordbærboderne – naturligvis terror. Men hvor bekymret skal man egentlig gå og være som helt almindelig dansker?

Er de højreradikale kræfter, der stod bag de antisemitiske overgreb på krystalnatten, en reel trussel, eller var det bare umanerligt usympatiske bøllestreger? Og hvad med alle syrienskrigerne, som fylder så enormt meget i både debatten og den politiske diskurs? Hvor meget øger IS’ fald og nu Tyrkiets invasion i det nordlige Syrien reelt truslen mod Danmark?

Det er naturligvis svært at sige, men det bliver mildt sagt ikke lettere af, at Politiets Efterretningstjeneste i nu snart to år ikke har fået taget sig sammen til at opdatere sin trusselsvurdering.

Kigger man på PET’s hjemmeside, kan man se, at den seneste trusselsvurdering er helt tilbage fra begyndelsen af januar 2018. Men der er jo immervæk sket en masse i de forgangne to år, og store dele af PET’s vurdering fremstår mildt sagt bedaget. Der er lange afsnit om Islamisk Stats såkaldte kalifat, som nu lykkeligvis er blevet knust.

Er terrortruslen mod Danmark virkelig stadig ’alvorlig’ – det næsthøjeste trin på trusselsstigen?

Antisemitisme er derimod slet ikke nævnt, så om den markante stigning i antallet af antisemitiske overgreb de sidste par år har øget terrortruslen, henstår i det uvisse. I det hele taget er det markant, at langt over halvdelen af den ti sider lange vurdering er viet til islamistiske grupper og radikaliserede individer, mens ting som cyberterror stort set ikke er omtalt.

Jeg er bestemt ikke terrorekspert, men så meget desto mere er det mærkværdigt, at vurderingen ikke er opdateret. Det er ikke ulovligt – terrorvurderingen skal bare opdateres med ’passende mellemrum’, som der står på hjemmesiden.

Det er ret løst, men i årene op til 2018 er den blevet opdateret mindst en gang om året. Ganske som risikovurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste og som PETs sidestykker i Sverige og Norge gør. For slet ikke at tale om Holland, hvor trusselsvurderingen opdateres ikke mindre end fire gange om året.

Noget lignende burde man overveje i Danmark. I en tid, hvor politikerne igen og igen bruger terrortruslen som begrundelse for mere overvågning, mere sikkerhed og flere indskrænkninger i retssikkerheden, burde det være muligt for borgerne at få et nogenlunde aktuelt indblik i vurderingen af den reelle trussel.

Ellers bliver debatten både iltfattig og meget mindre kvalificeret, end den burde være. Samtidig tvinger regelmæssige vurderinger myndighederne til løbende at genoverveje og argumentere for deres holdninger.

Er terrortruslen mod Danmark virkelig stadig ’alvorlig’ – det næsthøjeste trin på trusselsstigen? Er der reelt grund til, at det ligger mere eller mindre permanent på det meget høje niveau – eller burde man overveje at drosle lidt ned?