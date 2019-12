En god dag for Mesut Özil - en dårlig dag for Boris Johnson

FOR ABONNENTER

Mesut Özil. Den tyske fodboldspiller med de tyrkiske rødder har flere gange bevist, at han er så meget andet end kælne kattepotepasninger på græs. Arsenal-spilleren har blandt andet fået kritik for sin omfavnelse af den tyrkiske præsident, Erdogan, men denne gang er der alt andet end kærlighed fra et af verdens andre store totalitære regimer, nemlig Kina. Søndag valgte den statsstyrede kinesiske tv-kanal CCTV at aflyse transmissionen af opgøret i den engelske Premier League mellem Arsenal og Manchester City. Årsagen er et opslag fra Özil på Twitter, hvor han kritiserer Kina for at undertrykke det muslimske mindretal uighurerne. Altså, at skrive det, som Human Rights Watch og FN har dokumenteret adskillige gange. En talsmand for det kinesiske fodboldforbund siger til avisen Global Times, at »Özils kommentarer utvivlsomt er sårende for kinesiske fans«. Og på den måde skånede Mesut Özil sine kinesiske fans for at overvære slatne Arsenal tabe 0-3 til City.