En god dag for stenrig betting-direktør og en dårlig dag for epileptikere

Denise Coates. Direktøren for spilfirmaet Bet365 er Storbritanniens bedst betalte topchef, og ifølge firmaets regnskab modtog hun 323 millioner pund, svarende til 2,8 milliarder kroner, i løn og udbytte for at passe biksen det seneste regnskabsår. Fortjent? Tja, hun så i 2000 potentialet i onlinespil og registrerede domænenavnet Bet365.com. Siden er omsætningen eksploderet, så hun er nok dygtig til det, hun laver. Men der er samtidig stigende fokus på ludomani og spilfirmaernes aggressive markedsføring. Og som direktøren for en tænketank, der beskæftiger sig med indtægtsforhold, siger til BBC: »Man bør motivere til og belønne succes i erhvervslivet, men blot en brøkdel af dette beløb ville stadig give råd til en livsstil, som overgår de fleste menneskers vildeste fantasi«.