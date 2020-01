Bjørn Bredal: Måske tænker man bedst med benene

Der er for meget hoved og for lidt krop i vores ideer om kultur. Kulturminister Joy Mogensen giver et godt eksempel.

Hun mistede sit barn i oktober og måtte trække sig fra regeringen for at give sorgen plads. Men nu er kulturminister Joy Mogensen tilbage på arbejde, og for nylig skrev hun en kronik i Kristeligt Dagblad om, hvad der har givet hende mod til livet: et arbejde med kroppen, snarere end med hovedet.