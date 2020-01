En god dag for et korruptionsfrit Danmark og en dårlig dag for departementschefs kone

FOR ABONNENTER

Korruptionsfrit Danmark. Britta Nielsen har svindlet Socialstyrelsen for millioner, Skat har pisset milliarder væk, og medarbejdere i Forsvarets Ejendomsstyrelse er mistænkt for svindel. Man kunne godt få det indtryk, at det går ned ad bakke med forvaltningen af offentlige midler i Danmark. De senere års skandaler er dog ikke rigtig til at aflæse på den internationale antikorruptionsliste, som torsdag blev offentliggjort af Transparency International. Her indtager Danmark sammen med New Zealand en delt førsteplads over verdens mindst korrupte lande. Listen er dog ikke en facitliste over graden af korruption i de enkelte lande. Den er baseret på eksperters og erhvervslederes opfattelse af, hvor korrupt et lands offentlige sektor er. Det er måske værd at huske, før vi kipper for voldsomt med Dannebrog.