Korrespondent: Mystisk dødsfald er blevet en skamstøtte over Argentinas ringe retssikkerhed

For fem år siden blev Argentinas rigsanklager Alberto Nisman fundet død i sit badeværelse. Han havde blå mærker over hele kroppen og et skud gennem hovedet. Hans hoveddør var låst indefra til hans luksuriøse lejlighed i et eksklusivt kvarter i Buenos Aires.