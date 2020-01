Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Dorte Hygum: En dag væltede jeg på en gennemfartsvej på Amager. Det eneste, jeg mærkede, var skam

Livet igennem kommer vi alle sammen ud for at miste kontrollen et øjeblik. Nogle af os skammer os helt grundløst over det, skriver Dorte Hygum Sørensen i denne klumme.