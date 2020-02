En god dag for primetime-hungrende iværksættere og en dårlig for for en glemsom livvagt

FOR ABONNENTER

Primetime-hungrende iværksættere. Vi har efterhånden hørt et utal af succeshistorier om, hvor gavnligt det har vist sig at være for håbefulde iværksættere, at de fik lov at præsentere deres spæde virksomheder i DR-programmet ’Løvens hule’. For ja, måske fik de verbalt tæsk af dommerpanelet. Men den omtale, det gav?