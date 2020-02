En god dag for stormen Ciara og en dårlig dag for hacket hærchef

FOR ABONNENTER

Stormen Ciara. Det blæsevejr, der søndag ramte mange steder i Europa, var ventet med spænding hos en særlig gruppe sportsfolk: modvindscyklisterne. De hollandske mesterskaber i modvindscykling – NK Tegenwindfietsen – afholdes ikke på en fast dato hvert år, men annonceres før en varslet storm. Efter at have studeret vejrudsigten indkaldte arrangørerne derfor til væddeløb på dæmningen Oosterscheldekering i søndags, så cyklisterne kunne trodse Ciara. Det blev en blandet succes. Det lykkedes at få kåret en mandlig og en kvindelig mester, der ligesom de øvrige deltagere kørte de 8,5 km på en herrecykel uden gear og af mærket Gazelle. Men 15 hold blev besejret af Ciara. Uvejret tvang nemlig arrangørerne til at suspendere løbet, inden de kom til start.