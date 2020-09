Noa Redington: Så skal jeg da love for, at demokratiets puls ramte bunden

Ugens

Skævert

Morten Messerschmidt har travlt med at gøre sig til kalif i stedet for kaliffen i Dansk Folkepartistan. Modigt. For Kjærsgaards gamle parti har udviklet sig til et politisk håndværkertilbud. Så held og lykke til næstformanden.

Men ligger partiets frelse i, at Messerschmidt angriber de danske biskopper for at være ordinerede skvat i integrationsdebatten og for at udrette kirkeskadelig virksomhed? Jeg tvivler. Stakkels Pia.