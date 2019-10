Bettina Heltberg: Cityringen minder om barndommens ophold i kælderen under luftangreb – og så er den tilmed dyr

Cityringen har kostet 25,3 mia. i 2019-priser. For de penge kan man så nå rundt i en ring under jorden fra City til Frederiksberg over Østerbro, Nørrebro og Vesterbro og tilbage igen. Det er for dyrt, skriver Bettina Heltberg i sin ugentlige klumme.