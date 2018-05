Slobodan Praljak. I november sidste år valgte den 72-årige Slobodan Praljak – bosnisk-kroatisk krigsforbryder, dømt som en af de sidste ved krigsforbrydertribunalet for det tidligere Jugoslavien (Icty) i Haag, inden det lukkede ned – på spektakulær vis at tage sit eget liv ved for åben skærm at drikke gift.