S-kandidat tager kampen op mod social angst: Jeg kunne følge i min fars spor og gå på druk – eller ringe til min mor og indrømme, at jeg havde ramt bunden

Det er torsdag 25. oktober 2012. Her følger kulminationen på en opvækst og et liv med svigt, ustabilitet og angst.

Jeg vågner ved 12-tiden. Jeg har ligget søvnløs hele natten. Endelig er det gået op for mig, hvad jeg fejler; jeg er klar til at indrømme det over for mig selv og andre. Efter flere års bange anelser og mange søvnløse nætter er det gået op for mig, hvorfor jeg ikke er i stand til at fastholde relationer og gennemføre mine studier.

Jeg lider af angst – social angst. Jeg boner ud på de fleste symptomer: frygten for andres bedømmelse, frygten for pludselig at skulle tisse, frygten for, at andre bemærker mine symptomer; trykken for brystet, rødmen, mindre panikanfald.

Jeg er et år tidligere begyndt på min fjerde uddannelse, økonomi på Københavns Universitet. Allerede i opstarten er jeg ikke i stand til at gennemføre undervisningen og skal presse mig selv til det yderste for at få afleveret mine opgaver – jeg isolerer mig socialt.

Over sommeren begynder jeg at gå med tanker om at droppe ud. Angsten begynder at kæle for alternativer. Forsøger at bilde mig ind, at økonomi bare ikke var det rigtige.

Som den har gjort tre gange tidligere. Jeg forstår det ikke. Jeg er vild med økonomi. Jeg er vild med de muligheder, uddannelsen giver. Jeg ser allerede frem til at kombinere det med min politiske interesse.

Da det nye semester begynder i september, har jeg givet op. Jeg er ikke i stand til at møde op og følge undervisningen. Jeg bliver passiv. Handlingslammet. Jeg ved godt, at hvad jeg foretager mig, er ’forkert’. Men min rationalitet taber. En fluevægters kamp mod sværvægteren angst.

Jeg er klar over, at der er noget galt. Hvad jeg i mange år har frygtet, viser sig at være korrekt.

Som de fleste andre isolerer jeg mig med mine bekymringer. Jeg er ikke klar til at fortælle om det, før jeg med sikkerhed kender min diagnose.

Jeg ramte bunden

Jeg bor sammen med min kæreste gennem fire år. Min eneste kontakt med omverdenen foruden min egen lille familie. Hun ved godt, at der er noget galt. Hun kender mig, hun kender mønstrene.

Men som enhver anden, der frygter tabuerne og stigmatiseringen ved psykiske problemer, er jeg eminent til at forklare enhver situation. Mine overtalelsesevner er min overlevelsesstrategi. Hun har ingen chance. Min kæreste er inde på pædagogseminariet, hvor hun læser.

Hun er ved at skulle skrive sin bachelor. Hun er presset og har behov for støtte. Jeg ved, at jeg bør vaske tøj og købe ind, men jeg kan ikke overskue at gå de få meter ned i vaskekælderen eller hen til supermarkedet. Jeg sender en sms: »Kan du ikke købe ind på vejen hjem, skat«.

Klokken bliver 16, og min kæreste kommer hjem. Hun er ked af det og vred over, at der hverken er købt ind eller vasket tøj. Jeg forholder mig ikke til det. Forbliver kold, indifferent. Jeg skal fortælle hende, at jeg lider af socialangst. Det kræver alle mine kræfter.

Inden jeg når at fortælle hende det, sker det, jeg har frygtet de sidste mange måneder: »Malthe, jeg kan ikke mere. Vi må slutte«. Vi skændes. Jeg bliver vred og ked.

Jeg forholder mig rationelt. Giver hende plads. Siger til hende, at jeg flytter hjem til min mor. Giver hende ro til at tænke over tingene. Jeg får lige indskudt, at jeg lider af socialangst. Det er derfor, den er gal med mig. Hun virker ligeglad – hun har ikke overskuddet til at forholde sig. Jeg tager hjem til min mor.

Tre uger senere tager jeg hjem til vores lejlighed. Min kæreste skal give mig det endelige svar. Jeg kender svaret, men håbets naivitet eksisterer. Hun slår op. Jeg bliver vred og ked. Vi skændes. Jeg fortæller hende, at jeg ikke har i sinde at flytte hjem til min mor – det har været et helvede.

Jeg er for gammel til at bo hjemme, og isolationen gør mig deprimeret. Jeg har ikke økonomiske resurser til at flytte, så jeg bliver i vores lejlighed. Jeg tvinger hende hjem til sin far. Jeg får min vilje. Hun pakker en taske og går.

Jeg er alene i lejligheden. Jeg kan ikke være i mig selv. Jeg har mistet mit livs kærlighed. Jeg har erkendt min angst. Jeg er desperat. Jeg rammes af et angstanfald. Hvad skal jeg gøre? Jeg beslutter mig for at drikke mig stiv. Jeg drukner mine sorger, ensomhed og angst i en brandert. Spiller computer, går på internettet, lytter til musik. Falder i søvn sent på natten.

Vågner ud på eftermiddagen. Tømmermænd fra helvede. Jeg bestiller pizza og æder Treo, men som pizzaen er spist og alkoholen forbrændt, begynder der at opstå en uvirkelig følelse i min krop.

Jeg tænker på min mor, min lillebror og min eks. De skal ikke lide smerten ved, at jeg giver op

Det er mere end hjertesorger. Jeg kan ikke være i mig selv. Jeg er desperat. Rastløs. Jeg kan ikke ty til flasken. Tømmermændene er for kraftige, og jeg vil ikke ende som min alkoholikerfar.

Jeg oplever mit livs kraftigste angstanfald, da det går op for mig, hvor alene jeg er. Jeg har desperat og uden held forsøgt at kontakte min eks. Jeg har ingen venner. Jeg har intet at falde tilbage på. Min sociale isolation har efterladt mig i denne situation. Jeg bliver så desperat, at jeg står mellem to valg: at give op – gå på druk, følge i min fars spor – eller ringe til min mor og indrømme, at jeg har ramt bunden. Jeg har brug for hjælp.

Jeg tænker på min mor, min lillebror og min eks. De skal ikke lide smerten ved, at jeg giver op. Jeg tænker på min far og min søster. De er fastholdt i underklassen. Det skal aldrig blive mig. Jeg ringer til min mor, der henter mig. Jeg bryder sammen i bilen. Jeg kan ikke mere. Fortæller, at jeg har brug for hjælp og støtte. Vi kører hjem. Det bliver mit vendepunkt. Næste uge er jeg til min første psykologkonsultation.

Ustabil opvækst

Livet skrider fremad. Jeg får job på en skole, hvor jeg arbejder med handikappede børn. Efter den 7. psykologkonsultation siger min psykolog: »Malthe, du behøver ikke komme her længere«. Jeg er klar til at møde min angst og verden.

Jeg søger ind på lærerstudiet. Jeg er glad, når jeg arbejder med mennesker, og læreruddannelse giver mig mulighed for dette med et anstrøg af boglige udfordringer. Jeg kommer ind, og her fem år senere sidder jeg og skriver denne Kronik. Jeg er endnu ikke færdig med læreruddannelsen. Udfordringerne med angst løses ikke i et splitsekund. Jeg er dog ikke droppet ud, og jeg er blevet folketingskandidat.

Min sociale angst er ikke blot en virus, der har ramt mig. Det er ikke en pludseligt opstået sygdom. Det er følgevirkningerne af en opvækst med ustabilitet, svigt og en alkoholiseret far. En opvækst som skabt til at fremme ængstelighed i det barnlige sind.

Jeg er født i 1986. På dagen, hvor Hovedbanegården brændte, og tre uger efter drabet på Olof Palme. Min mor havde termin på hans dødsdag. Min mor fjollede altid med, at jeg blev tre uger forsinket, fordi jeg skulle nå at reinkarneres som Olof Palme.

Min mor og min far var allerede gået fra hinanden, da jeg blev født. Min mor var altså alene med en nyfødt og min 23 måneder ældre storesøster.

Jeg vokser op hos min mor sammen med min storesøster. I en mindre lejlighed på ydre Østerbro. Min mor gør sit bedste. Hun er ung, under uddannelse, og der er ikke meget hjælp at hente hos min far.

Min far bor i nærheden. Han lejer et enkelt værelse, og vi besøger ham hver anden weekend. Min far har ikke noget arbejde. Han har tidligere tjent penge som maler, men han er en falleret kunstnerhippie. Pæn mand, charmerende, grænsende til det excentriske. Han er underklasse. Hans mor begik selvmord, da han var lille, han er røget ind og ud af børnehjem; opvokset i 50’ernes dybe københavnerfattigdom.

Som 7-årig kan jeg ikke mere. Jeg siger til min mor, at jeg ikke vil se min far længere

Min far er også alkoholiker, og han er fuld, når min søster og jeg besøger ham. Jeg husker ikke meget. Men husker få episoder, som da min søster og jeg skal følge min far hjem fra værtshuset, fordi han er for fuld. Han synger opera hele vejen fra Østerbrogade og op ad Jagtvej. Flere folk råber ad ham: »Gå dog hjem. Sov den ud. Du har børn med«. Jeg skal som 5-årig passe på min far.