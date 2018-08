Medicinstuderende: De psykisk syge er stille. Er det derfor vi bare tager og tager fra dem?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Personer med psykiatriske diagnoser er blandt de mere ressourcesvage i samfundet. De har ikke overskuddet til at råbe på bedre prioritering i sundhedsvæsnet. Er det derfor, vi træder på dem?

Jeg kan se det på min egen søster. Over tre års behandling for spiseforstyrrelse, og ingen ved rigtig, hvad de skal sige.

De vil høre alt om det nye studium, hun er startet på. Men ikke noget om hendes invaliderende angst, som hun lige nu venter i ubestemt tid på at få behandling for.

Vi er absurd berøringsangste over for psykisk sygdom. Få ting er så tabuiserede som spiseforstyrrelser, angstlidelser og psykoser.

Alt imens dør personer med skizofreni i gennemsnit 20 år før baggrundsbefolkningen. Sådan en statistik ville vi ikke finde os i, hvis det drejede sig om nogen anden patientgruppe.

Psykiatriske patienter har imidlertid ikke ressourcerne til at engagere sig og skabe en stærk patientforening. Det samme gælder for pårørende til personer med depression, angst, adhd eller skizofreni.

Vi ville insistere på forskning og optimering af behandling af den kræft- eller hjertesygdom, som forkortede livet så drastisk. Men psykiatriske patienter græder vi ikke så meget over.

Jeg kan ikke lade være med at have en mistanke om, at vi i den grad lader den pressede psykiatri glide under radaren, fordi der ikke er nogen stærk patientforening.

En forening som Kræftens Bekæmpelse er kæmpe stor og allestedsnærværende, man glemmer jo nærmest, at det er en patientforening. Og det er vigtigt at prioritere forskning i kræft. Nedbringe dødeligheden. Ingen tvivl om det.

De må vente alt for længe, men siger ikke noget. De bliver udskrevet for tidligt, men siger ikke noget

De må vente alt for længe, men siger ikke noget. De bliver udskrevet for tidligt, men siger ikke noget. Undgås, men siger ikke noget. Senest er psykiatrien blevet fjernet som en mulighed, når nyuddannede læger skal ud i deres første stilling, den Kliniske Basisuddannelse. Patienterne siger stadig ikke noget.

Så vi kan træde på dem uden lyd. Tage fra dem uden protester. Så ingen opdager den store gruppe, vi hver dag ikke prioriterer.

Jeg håber, jeg tager fejl. Jeg kan ikke bære tanken om, at vi træder på dem, der ikke har ressourcerne til at råbe »av, lad være«!