En folkeskolelærer siger farvel: Børn må ikke blive syge af at gå i skole, men det har jeg oplevet

Jeg har demonstreret langs Roskildevej, og jeg har heppet på forhandlerne inde ved Forligsinstitutionen. Jeg har været megastolt af at være en del af Danmarks Lærerforening, og jeg har været til alle generalforsamlingerne i min kreds. Min faglige stolthed har haft det godt på trods af krisen.

Men at se børnene i skolen få så ringe en undervisning og så lidt af min tid og energi, som arbejdsbetingelserne krævede, har været mere, end jeg kunne bære. Derfor må jeg stoppe nu.

Børn skal ikke underlægges dataindsamling fra staten uden deres og deres forældres samtykke, men det sker i enormt omfang i dagens skole

Jeg har været lærer i seks år og er på den måde trådt ind i en skole, som kom i dyb krise allerede i mit første år som lærer med lockout, afskaffelse af arbejdstidsaftalen og en efterfølgende underfinansieret gennemgribende reform af skolen.

Jeg var egentlig indstillet på at samarbejde og prøve efter bedste beskub at få tingene til at fungere. Fordi jeg ville børnene det godt, og fordi jeg ønskede at bidrage til, at vi fortsat kan have en folkeskole i Danmark. Men jeg sætter en grænse, når det kommer til børnenes ve og vel. Her er de steder, hvor min grænse har været overtrådt:

Børn må ikke blive syge af at gå i skole, men det har jeg oplevet. Sårbare børn og børn med særlige behov skal have den hjælp, som de har krav på, men det får de ikke altid.

Børn skal ikke underlægges dataindsamling fra staten uden deres og deres forældres samtykke, men det sker i enormt omfang i dagens skole. Der er mildest talt udfordringer i forhold til børns rettigheder i den danske folkeskole. Derfor var min glæde også stor, da jeg øjnede muligheden for at arbejde for børns rettigheder i en anden ramme. Fremover skal jeg arbejde i Børns Vilkår.

Men ambivalent er det.

For selv om jeg nu virkelig kan få lov til at arbejde med børns rettigheder og sørge for, at deres stemmer bliver hørt, kommer jeg til at savne arbejdet for bevarelsen af folkeskolen.

Jeg ved heldigvis, at mange dygtige lærere fortsætter der, hvor jeg slap.

Hvis de skal kunne fortsætte, og hvis folkeskolen skal kunne fortsætte, foreslår jeg, at politikerne hurtigst muligt får ryddet op i det massive omsorgssvigt, som man tvinger lærerne til at være førstehåndsvidner til i skolen i dag.