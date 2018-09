Peter Gøtzsche: Derfor blev jeg fyret fra bestyrelsen i Cochrane. Men kampen fortsætter

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Medicin er en stor udgiftspost for samfundet, og det er ofte usikkert, om den virker, og hvad skadevirkningerne er, og om ny dyr medicin er bedre end den gamle.

Cochrane-samarbejdets hovedopgave er at finde ud af, om vore behandlinger virker, og hvilke skadevirkninger de har.

Vi udarbejder systematiske oversigter over lodtrækningsforsøgene baseret på en omfattende håndbog. Cochrane-oversigterne anses for at være den højeste standard, der findes for sådanne oversigter.

Der er over 10.000 oversigter eller protokoller til kommende oversigter i Cochrane-biblioteket, som regeringen har sørget for, at alle danskere har gratis adgang til på www.cochranelibrary.com. Regeringen finansierer også Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet med 5,6 mio. kr. om året.

Jeg var en af stifterne af Cochrane-samarbejdet, der opstod som en idealistisk græsrodsbevægelse i 1993, men er nu ekskluderet som den første nogensinde, både fra bestyrelsen og som medlem af partiet (men jeg er fortsat chef for centret).

Denne handling er ikke rationelt begrundet, og kun seks af de tretten bestyrelsesmedlemmer stemte for beslutningen.

Dagen efter trak fire indflydelsesrige personer fra fire lande sig fra bestyrelsen i protest over den åbenlyse skueproces, der havde fundet sted, og manglen på strategisk ledelse. Der er moralsk krise i Cochrane-samarbejdet. Vore principper om gennemsigtighed, åbenhed og kritisk videnskabelig debat er vigtige for vores troværdighed, men de er forsvundet. Min eksklusion skal ses i den sammenhæng.

Et demokratisk underskud har også indfundet sig. Bestyrelsens rolle er radikalt forandret til at være passiv, med gummistempling af ledelsens forslag og med meget få muligheder for at drøfte tingene og påvirke dem og for at formulere nye politikker.

Den voksende topstyring og autoritære kultur med fokus på business, brand og produkt, vi har set i de senere år, truer de videnskabelige, moralske og sociale formål med organisationen.

Mange Cochrane-centre har været udsat for negative krav fra ledelsen, og der har været mangel på produktiv dialog med ceo’en og hans stab i London.

Det Nordiske Cochrane Center har gentagne gange gjort ledelsen opmærksom på den bekymrende udvikling, der skader handlekraften og offentlighedens positive indtryk af Cochrane, hvilket blot har medført gentagne trusler om at lukke centret.

I foråret lukkede mine amerikanske kolleger US Cochrane Center, fordi de ikke længere kunne samarbejde med ceo’en. Flere andre centre overvejer også at lukke eller at løsrive sig.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for halvandet år siden, fordi der var mangt og meget, jeg ville forsøge at rette op på

For et år siden argumenterede jeg på et centerdirektørmøde for, at Cochrane skulle være verdens moralske leder indenfor sundhedsvæsnet. Cochrane-ledelsen har imidlertid svigtet totalt med hensyn til sin erklærede fortalervirksomhed og politiske prioriteringer. Vi hører ikke noget om åbne data og videnskabelig transparens, og Cochrane afslog også at kommentere EU-forslaget om at centralisere medicinsk teknologivurdering.

Modstanden i ledelsen mod, at nogen af medlemmerne siger noget som helst, som kunne true medicinalindustriens interesser, er også vokset, og der har ikke været vilje til at undgå interessekonflikter blandt dem, der udarbejder Cochrane-oversigter.

Meget sigende for det moralske forfald i Cochranes top fik jeg flest stemmer af samtlige elleve kandidater, selv om jeg var den eneste, der i mit valgoplæg havde vovet at kritisere ledelsen.

Bestyrelsen havde ikke tænkt sig at offentliggøre stemmetallene, men det forlangte jeg med henvisning til organisationens principper om åbenhed og transparens.

Et af mine første forslag var, at vi ikke burde tillade, at op mod halvdelen af forfatterne til Cochrane-oversigter gerne må modtage økonomisk støtte fra de firmaer, hvis produkter de evaluerer, hvilket selvsagt er ødelæggende for troværdigheden.

Det meste af bestyrelsen støttede forslaget, og jeg fik til opgave at komme med et udkast til en ny politik på området.

Det tog mig kun en eftermiddag at omskrive den gamle politik fra 2014, og så troede jeg, måske lidt naivt, at vi snart ville have en politik, vi kunne være bekendt.

Sådan gik det ikke.

Et halvt år senere præsenterede Cochranes chefredaktør en uhyre indviklet plan for bestyrelsen. Den beskrev, hvordan vi skulle bære os ad med at nå frem til en ny politik.

Det var noget med arbejdsgrupper og med, at alle skulle høres og tages med på råd, for at de over 10.000 mennesker, der bidrager til Cochrane, kunne føle ejerskab til projektet.

Et mindretal i bestyrelsen er eksterne, og jeg havde overtalt en god ven og meget dreven lobbyist, en tidligere spansk europaparlamentariker, til at stille op som kandidat for bestyrelsen, som han blev valgt ind i.

Vi protesterede i kor og sagde, at det var sådan, man syltede et godt og nødvendigt forslag.

Det blev chefredaktøren meget fornærmet over. Under diskussionen gik det op for ham, at jeg havde klaret den lille opgave et halvt år forinden, men bestyrelsesformanden, der er direktør for Cochrane-centret i England, havde øjensynlig ikke sendt mit forslag videre til ham, formentlig fordi han ikke selv støttede det.

Vi graver meget dybt og kommer derfor ofte frem til forskningsresultater, som ikke er populære i industrien eller blandt speciallægerne

Det værste af det hele er nok, at ceo’en indførte en talsmandspolitik i 2015 som direkte reaktion på, at jeg havde skrevet en Kronik i Politiken året forinden om ti skadelige myter i psykiatrien.

Selv om det ikke skal hedde sig, har ceo’en brugt sin politik til at knægte ytringsfriheden, og det er gået hårdt ud over Det Nordiske Cochrane Center.

Hans påstand er, at vi ikke skelner imellem, om vore udmeldinger er vore egne, eller om de er det internationale Cochrane-samarbejdes officielle holdninger.

Det er der aldrig nogen, der har været i tvivl om, men folk med industriinteresser har fundet ud af, at ceo’en er deres villige redskab, og derfor klager de rutinemæssigt til ham over os, f.eks. over, at vi har brugt vort eget brevpapir, når vi skriver breve, eller nævner i vore artikler, at vi er ansat ved Det Nordiske Cochrane Center.

Vi graver meget dybt og kommer derfor ofte frem til forskningsresultater, som ikke er populære i industrien eller blandt speciallægerne.

I foråret kom der så to nye klager, der igen drejede sig om, at jeg havde brugt vort eget brevpapir. Ceo’en mente som sædvanlig, at vi havde forbrudt os imod hans talsmandspolitik.

Jeg ankede til bestyrelsen, som har til opgave at træffe en beslutning, når ceo’en og en centerdirektør er uenige. Det gjorde bestyrelsen imidlertid ikke, men iværksatte en advokatundersøgelse af alt, jeg havde foretaget mig de seneste 15 år, hvilket blev beskrevet i en mappe på ca. 400 sider.

Det hed sig, at undersøgelsen var uvildig, men Cochrane betalte for den, hvad man tydeligt mærker, idet Cochranes ledere skamroses.

Alligevel gav advokaten ikke ceo’en medhold i, at jeg havde overtrådt talsmandspolitikken, og han frikendte mig også for en anden besynderlig anklage, man havde konstrueret: at jeg som bestyrelsesmedlem ikke måtte skrive til bestyrelsen. Det er vist ingen tilfældighed, at undersøgelsen søges hemmeligholdt.

Men så kom vor forskning om hpv-vaccinerne bestyrelsesformanden til hjælp. Selv om bestyrelsen benægter det, er det en kendsgerning, at denne forskning spillede en central rolle for min eksklusion fra Cochrane.

I maj 2018 udkom den længe ventede og stærkt prestigefyldte Cochrane-oversigt om hpv-vaccinerne. Den er problematisk.

I modstrid med Cochranes regler var der alt for mange forskere med finansielle interessekonflikter på protokollen til oversigten, Cochrane havde publiceret, og efter internationale protester blev man nødt til at smide de fleste på porten.

Min forskergruppe ved mere om emnet end de fleste, fordi vi laver forskning på de studierapporter om hpv-vaccinerne, vi har fået fra Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Disse rapporter kan være på flere tusind sider per forsøg, og de er langt mere pålidelige end de korte artikler, firmaerne publicerer, især med hensyn til skadevirkninger. Vi offentliggjorde vor kritik af Cochrane-oversigten 27. juli i BMJ Evidence-Based Medicine.

Vi påviste bl.a., at der manglede mange studier og patienter i Cochrane-oversigten. Vor kritik blev ilde modtaget af Cochranes to chefredaktører, som mente, den var overdrevet.