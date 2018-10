Solgt til Gestapo for 600 kr: Min mor og jeg var fanger i koncentrationslejren Ravensbrück. Jeg var 2 år gammel

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Den mirakuløse redning af 7.000 danske jøder til Sverige under Anden Verdenskrig har helt berettiget skrevet Danmark ind i verdenshistorien, og det er der alt mulig grund til at mindes med taknemmelighed her 75 år efter. Men det skal ikke glemmes, at for omkring 500 jøder lykkedes det ikke at komme til Sverige. De endte i tyske koncentrationslejre. De fleste i Theresienstadt, nogle få i andre lejre.

I dag, 4. oktober, for 75 år siden arresterede Gestapo knap 30 jøder ved en aktion på Syrefabrikken på Amager.

’Solgt 21 jøder til Gestapo for 600 kr.’ og ’Stikkerne bag Tyskernes Overrumpling af Jødetransporten på Amager Strandvej anholdt’ var overskriften på Ekstra Bladets forside 19. november 1945.

Artiklen var en beretning om vel nok den aktion – næstefter aktionen på kirkeloftet i Gilleleje – hvor flest jøder på flugt til Sverige blev pågrebet i en enkelt Gestapo-aktion.

Hvordan gik det til?

I juli 1945 fik Heinrich Christian Wanseløv en dom på 6 måneders fængsel for landsskadelig virksomhed samt for ulovligt cigaretsalg og køb.

Han blev sendt til afsoning i Rudkøbing Arrest og har formentlig været af den sikre formening, at med den sag var der gjort op med hans gøren og laden under besættelsen. Men sådan skulle det ikke gå.

Politiets efterforskning af et mord, der blev begået i forbindelse med en Gestapo-aktion på Amager Landevej mandag 4. oktober 1943, bragte dem på sporet af en af Wanseløvs bekendte, Kaj Ernst Pedersen. Det viste sig, at de begge var involveret i, at Gestapo blev bekendt med den ret store antal jøders flugt, der skulle finde sted fra broen ud for Syrefabrikken.

De to bekendte var gået til Gestapo i Dagmarhus med et rids over havnen og Syrefabrikken, hvor jøderne efter planen skulle samles. Det fik de så 600 kr. for.

Den videre efterforskning gjorde det muligt for politiet at skrive en lille historie om aktionen 4. oktober, som de sendte til et par avisredaktioner.

Det førte til avisartikler, som fik flere af de jøder, der blev fanget på Syrefabrikken den aften, til at henvende sig og afgive forklaring, og dermed blev de nærmere omstændigheder ved aktionen klarlagt.

Bestyreren for Syrefabrikken var gennem sine forbindelser med modstandsbevægelsen behjælpelig med at få jøder sejlet til Sverige. Han havde fået besked om, at han mandag 4. oktober skulle være klar til at modtage 27 jøder, der skulle til Sverige, og han havde fået en aftale med to fiskere, der skulle holde sig klar ved havnen ud for fabrikken.

Gestapo stormede ind på Syrefabrikken og skød vildt op i luften, og jøderne blev beordret til at række hænderne i vejret

Sidst på eftermiddagen var 22 jøder samlet på Syrefabrikken, og 5 var på vej hen til fabrikken. På samme tid blev de to stikkere samlet op af Gestapo ved Langebro og kørt med til Kastrup, hvor de udpegede stedet. De blev kørt tilbage til Amagerbrogade og sat af, mens tyskerne kørte tilbage.

I Gestapos aktion deltog også en dansker. Det var Hans Michael Diehl, der arbejdede for tyskerne i Dagmarhus. Hans aktiviteter var modstandsbevægelsen på det rene med allerede i marts 1943. I et nummer af Frit Danmark var han nævnt blandt en gruppe stikkere, som modstandsbevægelsen var bekendt med, og som der blev advaret mod.

Gestapo stormede ind på Syrefabrikken og skød vildt op i luften, og jøderne blev beordret til at række hænderne i vejret.

Rena Pfiffer Madsen var blandt de 22. Hun var født i Lviv i Polen. Var operasangerinde og kom på et tidspunkt til København for at give koncert. Her forelskede hun og operasangeren Jens Egon Christian Madsen sig i hinanden, og de blev gift. Hun havde af en af deres gode venner, fløjtenisten Poul Birkelund, fået at vide, at hun som jøde skulle se at komme ud af landet, og at hun skulle møde ved Syrefabrikken på Amager.

Hun stod med en håndtaske i hånden, og måske har hun ikke rakt hænderne hurtigt nok i vejret. Hans Michael Diehl slog ud efter hende med sin pistol. Om han bevidst har skudt hende, eller om det var et vådeskud, er uklart.

Hun klagede over stærke smerter i maven og blødte. Gestapo smed hende ind i en bil, der i stedet for at køre direkte på hospitalet kørte rundt på Amager med den hårdt sårede kvinde i flere timer. To af de arresterede jøder – den ene min far – der også kom ind i bilen, bad chaufføren om at køre direkte til hospitalet, men de fik besked på at holde kæft.

Om lørdagen døde Rena Pfiffer Madsen af sit skudsår. Der må have været heftig aktivitet på Amager den aften. For også 4. oktober skulle en lille gruppe flygte til Sverige, ikke fra Syrefabrikken, men fra gartneriet på Syrefabriksvej. Det var den 13-årige Annie Smaalann, hendes mor, søster, bedsteforældre og to morbrødre samt et ungt ægtepar, som familien Smaalann ikke kendte.

Gestapo kørte de mænd, der blev arresteret ved aktionen, direkte til Horserødlejren

De var forinden forsamlet i en lejlighed på Amager, og den ene morbror sagde klogt, at de ikke skulle tage til havnen samlet, men i flere grupper. Annies søster skulle med den første bil ned til havnen sammen med det unge par.

Søsteren brød sammen og ville ikke væk fra moderen. Det blev så Annie, der kom med.

I nærheden af Syrefabrikken blev bilen standset af en pistolbevæbnet person. Annie blev ført hen til en bil, hvori et par af de kvinder, der var blevet arresteret ved Syrefabrikken, sad. Den ene var min mor, der sad med mig på skødet.

Gestapo kørte de mænd, der blev arresteret ved aktionen, direkte til Horserødlejren, mens kvinderne blev kørt til afhøring i Dagmarhus. Efter endt afhøring blev de ført til Vestre Fængsel og efter få dage videre til Horserødlejren.

Syrefabrikkens bestyrer blev også ført til Vestre Fængsel, men blev løsladt efter 3 dage på begæring af Industrirådet, der over for Gestapo argumenterede for, at fabrikken ikke kunne undvære sine folk.

Hvad skete der videre med dem, der blev arresteret den aften?

Én af kvinderne og min onkel lykkedes det at undslippe. En enkelt blev løsladt med det samme, da han var gift med en ikkejøde, og en kvinde slap fri, fordi hun var i besiddelse af en falsk dåbsattest.

En særlig historie knytter sig til den 84-årige Hanna Adler, der også var blandt de arresterede.

Hun var leder af Hanna Adlers Fællesskole, den første fællesskole for drenge og piger. 400 af hendes daværende og tidligere elever underskrev en protestnote, da hun blev arresteret.

Den blev afleveret til den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, hvilket førte til, at hun blev løsladt fra Horserødlejren i november. Hun forblev i København under resten af besættelsen.

Der var allerede knap 200 jøder interneret i Horserødlejren, da de arresterede fra Syrefabrikken ankom.

I lejren huserede Paul Hennig. Han var blevet medlem af Waffen-SS i 1942 og var medlem af det antisemitiske parti Dansk Antijødisk Liga. Han var genealog og havde i Horserødlejren til opgave med udgangspunkt i de tyske Nürnberg-racelove fra 1935 at finde ud af, hvem af de internerede jøder der skulle deporteres, og hvem der eventuelt kunne løslades.

Han gik i dagene op til 13. oktober rundt og filmede jøderne i Horserødlejren. Formålet var, fortalte han nogle af dem, han filmede, at lave en propagandafilm, der skulle vise danskerne, hvordan jøder så ud.

Der var næroptagelser af ’udprægede jødiske typer’, og befolkningen kunne så også forvisse sig om, at jøderne var interneret. Til en af dem sagde han, at hvis det var ham, Hennig, der bestemte, var den pågældende og hans familie sendt af sted for længe siden, og at han netop var prototypen på en, der ikke hørte hjemme i Danmark, og at han ved at gifte sig med en jøde havde sat sig uden for samfundet.

Det er ikke overraskende, at Paul Hennig ved retssagen mod ham efter krigen gav en helt anden og ’rosenrød’ forklaring om formålet med filmen. Han havde blot øvet sig, fortalte han, for at lære smalfilmsapparatet at kende, så han kunne filme sit nyfødte barn. At der blev filmet, har man indtil for få år siden kun vidst på grund af forklaringerne under retssagen. For 7 år siden blev filmen nærmest ved et tilfælde fundet i et politiarkiv, og den kan nu ses på YouTube.