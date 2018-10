Forfatter: Kulturstøtte skal ikke være politisk styret. Det ender med totalitarisme

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Blandt danske kulturpolitikere – ikke mindst af neoliberalistisk og/eller populistisk observans – hersker der en udbredt syndefaldsmyte: Før den socialdemokratiske kulturminister Julius Bomholt i 1964 oprettede Statens Kunstfond og begyndte at forkæle kunstnerne, fungerede kunst- og kulturlivet upåklageligt.

Søren Kierkegaard kunne overhovedet ikke leve af sit forfatterskab

Skabende kunstnere – forfattere, billedkunstnere, komponister osv. – klarede sig glimrende uden offentlig støtte, for markedet var frit, uforurenet af statslige tilskud.

Den opfattelse støder man rigtig ofte på.

I maj dette år deltog jeg, som nytiltrådt formand for foreningen Danske skønlitterære Forfattere i et såkaldt kulturpolitisk møde på Christiansborg. Som et eksempel på en forfatter, som virkede i den paradisiske verden før syndefaldet, fremhævede en ung LA’er Søren Kierkegaard, der jo klarede sig så glimrende uden offentlige tilskud og legater. Underforstået: Han kunne leve af sit forfatterskab.

Og det ville selvfølgelig være fint, hvis det havde været tilfældet. Men det var det ikke – hvilket enhver, som har ulejliget sig med at sætte sig blot en smule ind i tingene, ved: Søren Kierkegaard kunne overhovedet ikke leve af sit forfatterskab. Han levede af arven efter sin far. Og i 1855, da pengene var ved at være brugt op, døde han, 42 år gammel.

Men det er da rigtigt, at Søren Kierkegaard ikke modtog offentlig støtte. Det gjorde til gengæld en anden klassisk dansk forfatter: H.C. Andersen. For modsat hvad mange øjensynlig tror, kunne heller ikke han nemlig klare sig for indtægterne fra sit forfatterskab, men levede i vid udstrækning af statslige tilskud og legater – plus støtte fra private mæcener.

Så den i visse kredse så udbredte opfattelse af, at statslig kunst- og kulturstøtte er en ond, socialdemokratisk opfindelse fra tresserne, er simpelthen forkert. Den offentlige kunststøtte fandtes længe før. I den forbindelse kan jeg lige nævne, at Johannes V. Jensen – før Første Verdenskrig – modtog både det treårige arbejdslegat og den livsvarige kunstnerydelse. Som nu uddeles af Statens Kunstfond.

Der er i Danmark – som i de fleste andre europæiske lande – en meget lang tradition for offentlig kunststøtte, og en del af de ydelser, Statens Kunstfond leverer, eksisterede altså, længe før fonden blev til.

Men hvad var så det nye, Julius Bomholt introducerede med fondens oprettelse dengang i 1964? Hvad gik det ud på?

Formålet med Statens Kunstfond er at fremme dansk skabende kunst. Og med oprettelsen af fonden samlede man en række allerede eksisterende kunststøtteordninger i én institution, udvidede dem, gjorde dem bredere, og føjede nye til.

Og, vel nok vigtigst af alt: Kunststøttetildelingerne blev unddraget direkte politisk styring.

Da Johs. V. Jensen dengang i begyndelsen af 1900-tallet modtog det treårige arbejdslegat og den livsvarige ydelse, var det rigsdagen, som tildelte ham dem. Det var altså politikerne, som bestemte, hvilke kunstnere der skulle støttes – og hvilke der ikke skulle.

Og det opfattede man ikke dengang som problematisk.

Men i 1964, blot nitten år efter nedkæmpelsen af Nazityskland, som i den grad havde brugt kunsten til politiske formål – og med Sovjetunionen så tæt på, et andet totalitært samfund, som fortsat gjorde det – var der i Europa opstået en udbredt modvilje mod politisk styring af kunsten og kulturlivet.

En generel tendens, som i Danmark formuleredes således af kulturminister Bomholt: Staten skal »støtte, men ikke styre«.

Så det var selve grundideen med Statens Kunstfond: at flytte den konkrete kunststøtte væk fra politikerne og over i kunstnerisk sagkyndige, politisk uafhængige råd. Som skulle udskiftes med få års mellemrum.

»Støtte, men ikke styre«.

Det er det, vi i dag omtaler som »armslængdeprincippet«.

Netop armslængdeprincippet synes i disse år at være kommet under et hidtil uset pres. Grønthøsteren – det såkaldte omprioriteringsbidrag, George Orwell har ikke levet forgæves! – kører overalt, budgetterne nedskæres år for år, og samtidig frigøres der midler, ministrene kan bruge til at søsætte personlige projekter, som de velsagtens håber at kunne markere sig med i kommende valgkampe.

Dette gælder også på kulturområdet, hvor en institution som Statens Kunstfond, som arbejder efter armslængdeprincippet, får færre og færre kunststøttemidler at uddele, samtidig med at flere og flere midler uddeles af politikere.

Hvilket, på ubehagelig vis, henleder tankerne på et andet europæisk land, Ungarn, hvis nationalistiske regering under Viktor Orbán efterhånden har omlagt stort set alle offentlige kulturinstitutioner og nærmest totalt afskaffet armslængdeprincippet, så langt hovedparten af al kunst- og kulturstøtte nu styres politisk, med det overordnede formål at fremme regeringens dagsorden.

Man må håbe, at det trods alt ikke går så slemt her i landet. Men det kan være svært at bevare optimismen, når man ser, hvad der sker. For eksempel er der netop fremlagt en ny public service-kontrakt for Danmarks Radio, som bl.a. indeholder en regel om, at 48 procent af den musik, der afspilles, skal være dansk. Hvilket har fået en ellers temmelig upolitisk herre som Jørgen de Mylius til at reagere: »Det ligner jo slet ikke en liberal regering at sætte sådan nogle regler«, har han udtalt til Berlingske.

Nej, det har han ret i!

Og vender man blikket mod den danske kunststøttes grundpille, Statens Kunstfond – som vel nærmest udgør selve inkarnationen af armslængdeprincippet her i landet – er der også god grund til bekymring.

Ikke blot på grund af grønthøsterens evindelige kværnen, men også, og ikke mindst, fordi regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, evig og altid, på rindalistisk vis, er ude med riven efter Kunstfonden. Det går efter lagerforvalter Peter Rindals klassisk populistiske, anti-’elitære’ og antikøbenhavnske opskrift.

Det var temmelig absurd dengang i tresserne, og det er temmelig absurd i dag. Og det dér med københavneriet, Kunstfondens påståede københavnske indspisthed, der fra DF’s side er blevet brugt som argument for at nedlægge den og i stedet oprette regionale kunstråd – er ganske enkelt ikke sandt. Jeg kan slet ikke forestille mig, at nogen ansøger til Statens Kunstfond er blevet favoriseret eller diskrimineret på grund af sin adresse.

Forestillingen om, at Kunstfonden på en eller anden måde førte til markedets fordærv, holder ingen steder

Jeg sad selv i Kunstfondens litteraturudvalg i årene 2011-13, og vi kunne da ikke drømme om at skele til ansøgernes postnumre. Det ville jo være meningsløst.

Men det er rigtigt, at der – også i forhold til befolkningstætheden – overordnet set uddeles flere kunstfondlegater i København end i f.eks. Aalborg.

Dette har imidlertid intet med diskrimination at gøre. Det skyldes såmænd bare, at den danske kunstnerbefolkning ikke er spredt jævnt ud over landet, men at der simpelthen bor flere kunstnere pr. 10.000 indbyggere i hovedstaden end i resten af landet.

Sådan har det altid været, og ikke blot her i Danmark, det er et universelt fænomen – kunstnere har det med at søge til hovedstaden. Det gør de også i Tyskland, Frankrig, Storbritannien. Hvilket er meget naturligt. Ikke mindst at f.eks. forfattere gør det: Det er i hovedstæderne, langt de fleste forlag ligger, det er her, de litterære miljøer er.

Jeg er vokset op i Nordjylland, og jeg kender en del forfattere fra Nordjylland. Men jeg kender ikke ret mange, som bor i Nordjylland. De fleste nordjyske forfattere, jeg kender, bor i københavnsområdet. Som jeg selv. Det er altså en myte, at oprettelsen af Statens Kunstfond i 1964 markerede et syndefald, at de frie markedskræfter fungerede perfekt inden da, at kunstnerne klarede sig fint, og at Kunstfonden i virkeligheden blot blev oprettet, for at en i forvejen forkælet, privilegeret elite skulle kunne rage til sig.

Hvis vi holder os til litteraturen – hvilket er det kunstområde, jeg kender mest til – er der jo nogle naturlige begrænsninger for markedet, eftersom Danmark udgør et meget lille sprogområde. Og det er kun de færreste danske forfattere, som kan leve fedt og godt på salget af deres bøger.