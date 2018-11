Skrevet i blod: Var Gøngehøvdingen en helt eller krigsforbryder?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

I over 2.000 år har mennesker i vores vestlige kulturkreds – og såmænd også i den kinesiske – skrevet historie. Altså ikke eventyr og myter, men fortællinger om mindeværdige begivenheder udført af virkelige mennesker og med overjordiske og underjordiske magter skubbet i baggrunden. Lige så længe har der været delte meninger om formålet med historie: Er det nok, at historien er underholdende og velskrevet? Eller er det vigtigste tværtimod, at vi skal lære af historien? Og hvis vi skal lære af historien, hvad er det så, vi skal lære?