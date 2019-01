Regeringen vildleder: Der er ingen diplomatisk garanti mod tortur 

FOR ABONNENTER

Da dansk politi sent fredag aften 13. juli anholdt en 58-årig tyrkisk-kurdisk mand i Rødbyhavn ved indrejse til Danmark skete det på tyrkisk anmodning, tilsyneladende fra den tyrkiske efterretningstjeneste, der om nogen har været Erdogans forlængede arm i forfølgelsen af såvel tyrkiske som kurdiske demokrater i og udenfor Tyrkiet.



Anholdelsen af den påståede PKK-leder rejser spørgsmålet om det yderst betænkelige i, at dansk politi samarbejder og anholder på foranledning af Erdogans Tyrkiet. Men sagen afføder også en forundring over hvordan den danske rigsadvokat overhovedet kan overveje en udvisning af en kurdisk aktivist til Erdogans Tyrkiet, som er berygtet for udbredt tortur - især af kurdere.



Anholdelsen af den tyrkisk-kurdiske mand er ikke første gang, at spørgsmålet om overholdelse af forbuddet mod udvisning til tortur og - for at omgå forbuddet mod tortur - brugen af såkaldte diplomatiske garantier er blevet aktuelt.



Før terrorpakkerne udleverede Danmark ikke udlændinge til retsforfølgning i udlandet (med visse undtagelser for Skandinavien). Dette princip blev dog forkastet efter terrorangrebet 11. september 2001, da man i EU vedtog den europæiske arrestordre, og Danmark i samme forbindelse åbnede op for udlevering til lande udenfor Europa.



Sidste år stadfæstede Østre Landsret i august en kendelse fra Byretten i Nykøbing Falster fra måneden før om, at udlevering af det kurdiske torturoffer Musa Dogan til Tyrkiet mod en diplomatisk garanti - fra Erdogans Tyrkiet - om at han ikke vil blive udsat for tortur, var ulovlig.



Oprindelig havde Rigsadvokaten besluttet at imødekomme et tyrkisk krav om udlevering af Musa Dogan til Tyrkiet, hvor han tidligere har været udsat for tortur. Rigsadvokaten vurderede, at Dogan ikke vil blive ’udsat for forfølgelse’ af ’alvorlig karakter’ og fremhævede ’endvidere garanterer de tyrkiske myndigheder, at Musa Dogan ikke vil blive underlagt tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling’.



Med denne ’diplomatiske garanti’ mente Rigsadvokaten, at betingelserne for en udlevering var opfyldt. Det er grotesk, at Rigsadvokaten fandt, at en udvisning til netop Tyrkiet overhovedet kan komme på tale - især efter at de mest basale menneskerettigheder systematisk er blevet trådt under fode i Tyrkiet siden kupforsøget i juli 2016.



Udviklingen siden har vist, hvad FNs konvention mod tortur kalder »et fast mønster af alvorlige, åbenbare eller massive krænkelser af menneskerettighederne« - især overfor kurderne. Tyrkiet-eksperter mener ikke, at ophævelsen af undtagelsestilstanden for få dage siden afgørende vil ændre på forholdene.



Men problemstillingen om torturforbud, udvisning og diplomatiske garantier mod tortur drejer sig ikke kun om ikke-danskere eller om Tyrkiet og forfølgensen af kurdere.