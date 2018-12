Sørine Gotfredsen: Brinkmanns tanker savner kristendommens dybde og erkendelse 

Vi præges i denne brinkmannske periode af forkyndere, der vil opbygge den enkelte med en tale, der ikke stikker dybt nok. For den mangler sans for behovet for at finde hvile i noget andet end det menneskelige.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Som præst ved man godt, at der ofte findes en vis uoverensstemmelse mellem de ord, man siger, og de mennesker, der hører dem. Man repræsenterer en meddelelse, der kan fremstå en kende uhåndterlig, da dens gyldighed jo ikke kan bevises, men kun gribes gennem tro.

Derfor må præsten blot blive ved med at insistere på, at det også er muligt at tro i en tid, hvor mange afviser tanken, men hvor lige så mange vel at mærke kredser om kristendommen. Det sker i film, i bøger, i aviskommentarer og i DR-dramaserier, og mange andre end præsterne sætter i dag ord på det religiøse.

Udførelsen blandt nutidens forkyndere kan dog godt bekymre lidt, og tre af de mest fremtrædende har for nylig udgivet en samtalebog, der illustrerer problemet. I den på mange måder interessante ’Det, du ikke forstår, gør dig klogere’ diskuterer Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, videnskabsforfatter Tor Nørretranders og psykolog Svend Brinkmann vore vilkår i den moderne verden.

De tre har som så mange andre indset, at en del mennesker føler sig presset og længes efter mening og retning, og i løbet af deres samtale om, hvordan man i denne epoke bevarer livsmodet, kommer de også ind på det religiøse.

Ingen af dem har erklæret sig som troende, og de udgør dermed eksempler på læsestærke mænd, der endeløst kan citere Foucault og Heidegger, men som bliver noget mere forlegne, når talen falder på kristendommen og betydningen af Jesus som person.

En forudsætning for at blive forankret i verden er, at man tør miste sig selv i den

Svend Brinkmann formulerer det således: »Jeg ser Jesus som et menneske, der opdagede, at der findes nogle særlige fænomener, der har en skrøbelig, porøs karakter, men som samtidig er dybt meningsfulde og helt radikale. F.eks det at vi kan blive afkrævet at tilgive uden nogen grund. Eller at vi skal elske uden grund (…) jeg kan ikke finde ud af, hvad det guddommelige er. Jeg vil gerne nøjes med fænomenologien«.

Hvorpå Rane Willerslev melder sig på banen med en frisk bemærkning: »Men du kommer jo i himmerige, hvis du følger kærlighedsbudskabet – det er trods alt en gevinst?«. Og så står der i parentes: »Alle griner«.

På klassisk vis er det den noget karikerede tanke om straf og belønning samt den gode gamle gerningsretfærdighed, der selv i dette gennemlutherske land synes nærmest umulig at fordrive fra manges bevidsthed, der fremkalder forfjamskelse og trang til at ironisere sig ud af den kristne suppedas.

Det kan typisk føre til, at man fastholder ideen om noget opbyggeligt og fortynder kristendommen så meget, at den bliver til en slags etisk remse, der ikke krænker forstanden.

Når Svend Brinkmann med inspiration fra K.E. Løgstrup og denne teologs tænkning om begrebet tillid gør sig tanker om det kristne, resulterer det således primært i en understregning af pligten til at behandle den anden, som man gerne selv vil behandles. Altså en påmindelse om den gyldne regel, der optræder i Matthæusevangeliet.

Men der siges ikke meget om den del af det kristne, der handler om menneskets afmagt over for at skulle udføre netop dette etiske, hvormed kristendommen reduceres til en almindelig moralsk opfordring. Og så lades mennesket i stikken.

Jeg ved godt, at det lyder paradoksalt, men når vi forsømmer at tale om det mest afmægtige ved menneskenaturen, overvurderes vores mulighed for at kunne opretholde os selv, og når mange i dag mærker vemod og en sært uhåndgribelig følelse af tomhed, har det netop at gøre med følelsen af ikke at være i stand til dette.

At opretholde sig selv og sin egen mening med livet. Som hjælp til det pressede individ anbefaler de tre mænd i ’Det, du ikke forstår, gør dig klogere’, at man finder livsmod i naturen, filosofien, kunsten, litteraturen og relationer til andre, hvormed de jo nok primært taler til de mere privilegerede og bogligt anlagte med hang til at gå på museum.

I denne tilgang til verden mangler de sans for dybden af menneskets ensomhedsfølelse og frygt for fortabelse.

For mens der ikke i den intellektuelle samtale findes hverken en almagt, en evighed eller en nåde, findes der jo heller ingen arvesynd, og det er tankeløst, ja, det er i sidste ende ubarmhjertigt at ville frarøve mennesket berøring med arvesynden. Det er nemlig gennem erkendelsen af dette givne grundvilkår, at man kan finde hvile i troen på at kunne forlade sig på noget andet end blot sig selv.

For hvad nu, hvis man rent faktisk kan ane, at man på mystisk vis står i opposition til livet og det gode? Hvad nu, hvis vi – som den store Aarhus-teolog P.G. Lindhardt har sagt det – kan sande, at arvesynden er »renlivet erfaring« og ikke blot et verdensfjernt og umoderne dogme?

Så står vi placeret i en følelse af afmagt, samtidig med at vi er opdraget til ikke at se den som udtryk for et givent livsvilkår, som vi alle har til fælles, men i stedet som noget, der er særegent for netop min lille udsatte personlighed, og som jeg bør kunne blive helbredt for.

Spørgsmålet er, om vi snart vil begynde at indse, at den sekulære forkyndelse slet ikke rækker

Mon ikke denne ensomme forestilling bærer en del af ansvaret for, at mange i dag kæmper så hårdt med at håndtere de indre skygger, som kaldes alt lige fra depression til stress eller navngives ved en anden nogenlunde forståelig diagnose. Alt imens mange altså med pudsig stædighed bliver ved med at kredse om kristendommen.

Senest har chefredaktør på Femina Camilla Kjems beskrevet, hvordan hun altid har kæmpet med ensomhed og vemod, og i en ny bog beskriver hun nogle dyder, der kan »bære et liv«, og som hun gerne vil dele med andre. Også Camilla Kjems ser meget smukt i kristendommen, men som hun siger i Kristeligt Dagblad: »Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig selv troende. Det er et stort ord, synes jeg«.

Denne velkendte præmis udfoldede også Marcus Rubin, da han for nylig her i avisen hyldede Bibelen som et stort litterært værk, og i hver anden sætning understregede, at begejstringen endelig ikke skal forveksles med tro. Mens mange fornemmer, at vi kan miste kontakten med en dybere kilde til visdom, styrke og livsmod, går man kun så tæt på kilden, som et oplyst menneske kan forsvare uden at tage skade på sin stolte sekulære identitet.