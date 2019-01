Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Håndværk og byggeri er også for kvinder

Der er alt for få kvindelige håndværkere og brug for at skabe en bedre kønsmæssig balance. Målet er at fordoble andelen i løbet af de kommende 10 år. Det er ambitiøst – men bestemt ikke umuligt.