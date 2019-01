Varme hænder er vigtige i det offentlige. Men det er god ledelse i høj grad også

Regeringen har netop fremlagt et udspil til en ledelsesreform. Målet er en bedre og mere velfungerende offentlig sektor. Det er også vigtigt, men vi skal huske, at den offentlige sektor allerede er i topform.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Regeringen har netop fremlagt et udspil til en ledelses- og kompetencereform. Det er positivt, at regeringen med reformen ønsker at sætte fokus på, hvordan der skabes bedre ledelse i den offentlige sektor. Vi bakker op om at understøtte udviklingen af ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.