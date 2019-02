Socialdemokratiets nye partikunst: Det er godt, at Henrik Sass tager kunsten alvorligt. Men hvor er ikoner som Ritt Bjerregaard

De kontroversielle nye malerier på Socialdemokratiets gruppeværelse er tankevækkende og interessante. Det er klogt, at forsøge at præge fremtidens samfund gennem kunsten.

Billedkunstneren Jacob Bostrup har på bestilling fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, skabt syv malerier til partiets gruppeværelse på Christiansborg. Maja Lisa Engelhardts syv årstidsbilleder, der blev hængt op kort tid efter statsminister Poul Nyrup Rasmussens valgnederlag til Anders Fogh Rasmussen i 2001, er pillet ned. Nu hænger Socialdemokratiets partihistorie fra 1872 til i dag set med socialdemokraternes øjne i stedet på væggene.

Symbolikken er slående.

Henrik Sass opruster her til kulturkamp, som den konservative Brian Mikkelsen gjorde i sin tid som kulturminister i netop Anders Fogh Rasmussens VK-regering i 00’erne. En kamp, de borgerlige i øvrigt vandt ret overlegent, fordi de kulturradikale og socialisterne slet ikke så bolden komme. Det er tydeligvis helt anderledes i dag.

»Vi sagde klart, at vi jo ikke ønsker at få frembragt de her billeder for at blive kede af det, men fordi vi egentlig synes, vi har nogle ting at være glade og stolte over. Så vi kunne kigge lidt rundt, når vi sad her i gruppeværelset, som er vores vigtigste arbejdsrum, og se vores historie fortalt, uden at det blev helt vulgær DDR-arbejderkunst«, fortalte Henrik Sass Larsen til Politiken.

Op igennem 1970’erne var den åndelige magt i Danmark og det kulturelle hegemoni næsten udelukkende præget af mennesker fra den traditionelle venstrefløj

Jeg forstår godt, at socialdemokraterne er stolte af deres grundlægger, Louis Pio, og den første socialdemokratiske statsminister, Thorvald Stauning, og det er klogt af dem at fortælle om partiets historie gennem mennesker og symboler og dermed vise deres stolthed, som de gør det med denne serie af malerier af Jacob Brosted.

Det er ikke anderledes, end at vi andre mere borgerlige er stolte af statsminister D.G. Monrad og Orla Lehmann, der skrev grundloven, systemskiftets fadder, J.C. Christensen, Ludvig Holstein-Ledreborg, der sikrede parlamentarismen, og den første konservative statsminister siden systemskiftet, Poul Schlüter.

Vi er stolte af dem, fordi de gjorde en betydelig forskel i deres tid til det bedre. De forandrede Danmark og bør indgå i den konsensus, der opstår om fortiden, som præger nutiden for slet ikke at tale om vores visioner for fremtiden.

Derfor er der på mange måder tale om kulturkamp, når man ønsker at ændre den altdominerende måde at forstå historien på. Det er det, Henrik Sass prøver med de nye malerier til Socialdemokratiets gruppeværelse.

Jeg blev mindet om de borgerliges engang så forkætrede værdi- og kulturkamp, da en ung journalist fra Information ringede for at høre, hvorfor vi i sin tid stiftede tænketanken Cepos. Det er 15 år siden i år, hvilket jeg havde glemt, da vi jo ikke ligefrem har tradition for at fejre 15-års jubilæer i Danmark.

Jeg fortalte om et af de mest bemærkelsesværdige interviews i nyere tid, statsminister Anders Fogh Rasmussens interview med journalisten Arne Hardis i Weekendavisen i januar 2003, hvor statsministeren sagde, at udfaldet af kulturkampen, som kulturminister Brian Mikkelsen (K) havde fløjtet i gang, afgør Danmarks fremtid. »Ikke den økonomiske politik. Ikke teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer«.

Budskabet var ikke til at tage fejl af: Værdi- og kulturkampen skulle vindes, og Fogh havde i Brian Mikkelsen en løjtnant, der nød at agere instruktør og skydeleder for soldaterne. Men det var, som om soldaterne manglede åndelig krudt.

Op igennem 1970’erne var den åndelige magt i Danmark og det kulturelle hegemoni næsten udelukkende præget af mennesker fra den traditionelle venstrefløj, det, vi dengang kaldte socialister og kommunister.

Dagbladene, Danmarks Radio, forlagene, universiteterne og mine egne folkeskolelærere var præget af mennesker, hvis tankehorisont af helt naturlige årsager var dannet i 1968 eller af folkene fra 1968, men med Poul Schlüters lange regeringstid ændrede danskerne sig og fandt tilbage til det, jeg vil kalde gode borgerlige dyder, som også Socialdemokratiet havde stået for op gennem 1950’erne og 60’erne.

Filosoffen og sognepræst Henrik Gade Jensen har tidligere karakteriseret de borgerliges problem som en uvilje til at anerkende politikkens karakter, imens den venstrefløj, der udsprang af 1968, var opdraget til at se debatten om kultur, traditioner og værdier som politisk krig, hvilket var en del af forklaringen på dens succes. Men, som Henrik Gade påpegede i magasinet Libertas, først i Schlüters tid begyndte de borgerlige at anerkende, at den politiske magt kun vindes ved at se den politiske kamp som »lige så nådesløs som en krig«.

Hans pointe var, at krigen sjældent vindes af dem, der har de bedste våben eller fleste økonomiske midler, men af dem, der har held til at bestemme på slagmarken: Ånden er altid stærkere end sværdet.

På en måde minder Henrik Sass Larsens initiativ ikke bare om det gamle historieprojekt i CEPOS, men i høj grad også om Venstres Søren Pinds navngivning af gader og stræder på Islands Brygge

Selvom kampgejsten var høj, og Anders Fogh Rasmussens konservative stedfortræder var ivrig og handlekraftig, manglede den intellektuelle tyngde til at kæmpe Foghs værdi- og kulturkamp, og derfor tog en række borgerlige og liberale meningsdannere og kulturpersonligheder initiativet til at stifte tænketanken Cepos.

Et af de mest succesfulde initiativer til dato mener jeg personligt er Cepos Universitet. Her fik en masse unge mennesker indblik i det fri marked og liberale og konservative tænkere. Dermed skabtes en generation af unge mennesker, der kunne indfri ønsket om at skabe den åndelige og intellektuelle tyngde, som forfatteren Samuel Rachlin havde efterspurgt i 2003: »Et powerhouse for borgerlige ideer«.

Det var den oprindelige grundtanke bag det, der blev til Cepos. De unge studerende udviklede sig naturligvis vidt forskelligt til alt lige fra liberalister til klassisk konservative og nationalkonservative meningsdannere og politikere. De var selvsagt uenige om det meste, men initiativet sikrede, at der ikke længere blev stillet spørgsmålstegn ved værdien af et frit marked. Kulturkampen blev kæmpet på den borgerlige-liberale banehalvdel.

Et andet var et historieprojekt, jeg selv var med til at udføre sammen med filologen David Gress, der udmundede i bogen ’20 begivenheder der skabte Danmark’ (Gyldendal, 2006).

Indtil 1970’erne havde det i årtier været den radikale historiker Erik Arup og hans elever, der satte dagsordenen. Bønderne, kornpriser og landbrug var i centrum som historiens drivende kræfter. Krige, konger og ikke mindst religion blev reduceret til perifere og forstyrrende fænomener. Vores antologi gjorde det modsatte. Vi ville gøre historien spændende og vedkommende og fokuserede på mennesker og begivenheder, der gjorde en forskel.

Det føles som fortid, en anden tid, men da jeg læste om de nye malerier forleden i Politiken, blev jeg mindet om tiden dengang i 00’erne. Malerierne er et tydeligt tegn på, at den radikale historietradition er døende, i en erkendelse af at verden ikke er præget af en orden og et mønster, men af mennesker og deres gerninger. Det nytter at gøre en forskel, og den konsensus, der opstår om, hvem der havde ret og hvem der tog fejl, hvem der huskes, og hvem og hvad der udelades, har stor indflydelse på, hvordan vi skaber fremtidens samfund.

På en måde minder Henrik Sass Larsens initiativ ikke bare om det gamle historieprojekt i Cepos, men i høj grad også om Venstres Søren Pinds navngivning af gader og stræder på Islands Brygge.

I november 2001 sikrede Pind som bygge- og teknikborgmester i København, at vejene i det nyetablerede bykvarter på Islands Brygge blev navngivet efter danske statsmænd i det 20. århundrede. Ideen var god, og gaderne har i dag navne efter danske statsministre, men enkelte er udeladt og mangler.