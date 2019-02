Dannebrog: Man behøver ikke være nationalist for at elske det danske flag

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Min gamle ven Bente har en skuffe fyldt med dannebrogsflag. Og Bentes flag bliver brugt. Igen og igen. De markerer alt muligt, bare det er glædeligt. Fra barnefødsler og bryllupsdage over overboens jobskifte og den traditionelle sommerfrokost til studenterbusserne på villavejen – og selvfølgelig fødselsdagene, både de runde og alle de andre.

Bente er ikke en forbenet og ekskluderende nationalist. Hun hylder ikke flaget, men bruger flaget til hyldest. Hun elsker bare Dannebrog. Og hun er ikke alene. Bentes måde at bruge Dannebrog på er enormt udbredt. Den pragmatiske flagbrug er dog en del yngre end flaget selv, flaget har nemlig ikke altid været for alle.

Flaget har markeret formelle tilhørsforhold, siden det i 1500-tallet blev hejst i den kongelige flådes master og broderet inderst på den kongelige armés spraglede regimentsfaner.

Det har fungeret som det eksklusive tegn for den enevældige konge i 1600-årene. Det har været genstand for sentimentale følelser og stået i centrum for højtidelige ceremonier, både offentlige og private, når minder om patriotiske handlinger – eller nationalistiske krige, sejre og nederlag – har skullet vedligeholdes.

Den borgerlige tilegnelse af Dannebrog voksede i løbet af 1800-tallet

Det blev for alvor populært med sejrene i Treårskrigen (1848-1850), forbundet med tab og sorg med nederlaget i 1864 og med håb frem mod genforeningen i 1920. Selv om de danske nazister gik i støvletrampende strækmarch under vajende dannebrogsfaner i 1930’erne og 40’erne, var flaget ikke kompromitteret. Tværtimod blev flaget som kongeemblem på jakkereversen et populært symbol i en stille protest mod den tyske besættelsesmagt.

Alle betydninger og anvendelser gælder i dag her tæt på flagets 800-års fødselsdag den 15. juni 2019. Og flere er kommet til. Flaget kan stadig hæves endog meget højt i identitetspolitiske slagsmål om, hvad det vil sige at være ægte dansk.

Venstrefløjen har brugt det til at advare mod at afgive national selvbestemmelsesret til de fæle EU-bureaukrater, højrefløjen til at hævde Danmark som en selvgroet, altid uafhængig og homogen nation, der skal forblive sådan, og som derfor må afvise at tage imod krigsflygtninge og globaliseringens ofre, som rejser hertil i jagten på bedre liv.

Ved siden af den politiske brug af flaget og ved siden af flagets ophøjede rolle ved kongelige og kirkelige højtider er der også en anden brug. Dannebrog synes nemlig så udbredt og så indgroet, at vi i det daglige nærmest ikke lægger mærke til det eller tænker over det, selv om de rød-hvide farver dominerer synsfeltet, når butikskæder og centre holder fødselsdag, eller når flaget anvendes som salgsfremmende logo på varer. Heller ikke det Dannebrog, vi maler i ansigtet, når der skal heppes på danske landshold, er omfattet af en særlig udfoldet idé.

Flaget har ikke altid været for alle

Det virker bare naturligt. Som det kunne ses ved både sommerens fodbold-VM og vinterens ditto håndbold, er fænomenet med nationale kendetegn i ansigtet nu udbredt til nærmest hele verden. En naturaliseret, men slet ikke betydningsløs om omgang med Dannebrog gælder også de flag, vi pynter juletræet med. Ligesom det gælder de flag, vi sætter i lagkagen eller på gaver. Og de flag, vi vinker med, når vi byder rejsende velkommen i lufthavnen.

Flagene markerer ikke længere en eksklusiv national dyd eller stolthed, men signalerer snarere et identitetsnært medlemskab – et fællesskab af familie og venner.

Det kan lade sige gøre, fordi flaget er meget mere end en klud på en pind. Flaget er et symbol, og som alle symboler kommunikerer det ved at lade sig fortolke. Dannebrog er i dag et mangesidet symbol, som kan kommunikere og aktivere dybe, endda ofte modstridende følelser. Fra næsten religiøs andægtighed til løssluppen fest- og livsglæde. Eller knugende sorg, når flaget er på halv. Det kan kommunikere hovedløst forbrug, og det kan signalere ubrudt loyalitet.

Der er især to årsager til, at det danske flag i dag har en så vidtfavnende betydning og en så forskelligartet brug: Myten om det himmelfaldne flag er den ene, og den folkelige tilegnelse af flaget i 1800-tallet er den anden. Myten om det danske flags himmelfald over slagmarken i Estland, der hjalp de trængte korsfarerstyrker til sejr over de baltiske hedninge, er kendt og elsket af mange. Selv i dag 800 år senere.

Ærkebiskoppen, som med armene løftet mod himlen uafladelig bad den kristne gud om hjælp i kampen, er et spændende krydderi på historien. En af de myteskabende historikere fra 1500-tallet var ganske vist i tvivl om himmelfaldet. Måske skete det slet ikke ved Lyndanisse uden for Tallinn? Og måske faldt flaget ikke ned i 1219, men allerede i 1208? Men modstridende oplysninger i kilderne blev behændigt flyttet og rettet til, og over tid fik andre historikere føjet flere detaljer til historien.

Moderne historikere understreger, at flagets design er hentet direkte ud af tidens korstogsideologi og grundlæggelsesmyten såmænd blot kopieret fra Bibelens gamle testamente og senantikke kejserfortællinger. Og de fleste i dag er jo udmærket klar over, at historien om Dannebrogs himmelfald er en fabrikeret myte. En naturvidenskabelig forståelse af verden forhindrer de fleste moderne mennesker i at tro på, at vævede klude pludselig drattede ned fra himlen.

Der skal dog mere end naturvidenskab til for at slå en god myte ihjel. Myter opererer nemlig på et andet plan. De skal ikke levere sandhed, men noget ekstra, som ligger ud over en sandhed. Og den i grunden utrolige historie om Dannebrogs himmelfald er en kvalitet i sig selv. Mytedannelsen gjorde i første omgang Dannebrog til et eksklusivt erindringssted for en krigeradel, som gennem heroiske handlinger kunne vise offervilje over for land, stand og konge. Danske konger førte gerne det himmelfaldne flag i felten i håbet om gentagelse af den guddommelige hjælp.

Myten fik en ny betydning i 1671, da den nu enevældige konge fik skrevet en helt ny – og falsk – historie, der gjorde den nystiftede Dannebrogorden lige så gammel som flaget selv og endda stiftet af selveste Valdemar Sejr, som selv havde set flaget falde. På den måde blev Dannebrog et eksklusivt kongeligt symbol. Og som sådan tildeles det stadig de udvalgte få, ridderne af Dannebrog, som en særlig gunst og kongelig nåde. Flaget har ikke altid været for alle.

Dannebrog har været genstand for hyldest i sange og på skrift siden 1500-tallet

Dannebrog var før begyndelsen af 1800-tallet da heller ikke omfattet af en særlig identitetsfølelse hos den almene befolkning i Danmark. Indbyggernes loyalitet var rettet mod monarken, som skulle beskytte sine undersåtter.

Fra midten af 1700-tallet og ind i 1800-tallet fremelskede kulturelle og politiske kredse i Danmark imidlertid en patriotisme, hvor ikke kun monarken, men også det historiske fædreland stod i centrum. I 1801 rejste kongelig skuespiller H.C. Knudsen Danmark rundt for at synge fædrelandskærlige sange til lokalt akkompagnement. Hans optræden inkluderede en ceremoni, hvor lokale kvinder i lange hvide kjoler i tavs højtidelighed beklædte en stor urne med blomsterkranse og egeløv foran et bagtæppe af draperede Dannebrog.