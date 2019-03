Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Vi står over for en ny form for klimaskepsis. Tidligere bestod den i en benægtelse af menneskeskabt global opvarmning. I dag består den af en systematisk nedvurdering af omfanget af klimakrisen, og hvad der kræves for at afbøde den.