Korrespondent i Kabul: Trump har ret. Vi skal slutte fred med Taleban

Der er ingen vej uden om fredsforhandlinger med Taleban. Krigen i Afghanistan har allerede varet alt for længe og kostet alt for meget. Men det skal gøres rigtigt.

Jeg mødte Taleban-kommandanten og hans motorcykelchauffør i et hus midt i den afghanske ørken to timer fra hovedstaden, Kabul. Over en kop te brugte vi en time på at snakke om krig. Jeg havde særligt ét påtrængende spørgsmål: Hvordan kunne han forsvare, at så mange civile ofte bliver slået ihjel i Taleban-angreb?