Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Jeg har på opfordring lavet en duo-udstilling på Sophienholm, hvor den for længst afdøde fynbomaler Peter Hansen (f. 1868, d. 1928) oplever det bedste, der kan ske for en kunstner, nemlig at de kommende generationer kan bruge ens kunst. Den yderste test for en kunstners værk.