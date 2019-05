Konservatorer: Den danske kulturarv er ved at rådne op

FOR ABONNENTER

Netop som præsident Macron skulle til at holde tale om social ulighed, brændte Notre Dame-katedralen i Paris, og fokus blev for en stund flyttet væk fra de gule vestes protester. Frankrig og store dele af verden så til i chok, da taget på Notre Dame blev til et inferno af ild og spiret faldt, mens præsidenten lovede, at katedralen ville blive genopbygget. Franske rigmænd og virksomheder stod i kø for at købe aflad og få deres navn associeret med redningsindsatsen for det ikoniske bygningsværk, og på kort tid var der samlet over 6,5 milliarder kroner ind til genopbygningen.