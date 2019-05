Derfor flygter folk fra Afrika

FOR ABONNENTER

At folk er villige til at risikere livet for at komme væk, er det stærkest tænkelige udtryk for, at et land er i dybe problemer. I Europa fik det en ende med Murens fald for 29 år siden. I store dele af Afrika kan man ikke få øje på enden. Det gælder især tropisk Afrika, det kæmpestore område syd for Sahara og nord for Sydafrika, som er levested for 1 milliard mennesker, og som denne kronik vil koncentrere sig om.