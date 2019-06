Proust, Thomas Mann eller Melville? Vælg selv, men husk at tage en roman med på ferien

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Sommerferien står for døren, og det årlige spørgsmål melder sig: Hvilke bøger skal med i rejsekufferten? At der skal pakkes litteratur sammen med badebukserne og den hvide sommerskjorte, er en selvfølgelighed. Mobilens og de sociale mediers overfladiske punktformsfokus er nemlig blevet et terrorregimente, der truer med at gøre os til kulturelle analfabeter.