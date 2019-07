Forældre skal lære at byde vreden velkommen i forældreskabet. Gør de ikke det, vil det få store konsekvenser for den næste generation.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Historisk har nogle af vredens former været tilladt imens andre ikke har. Det er ikke mere end 100 år siden, at det ikke var tilladt for kvinder at udtrykke mere end én følelse ad gangen, før de blev indlagt på psykiatrisk afdeling.