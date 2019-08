Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Sommeren er her. En varm tid og et godt tidspunkt til at reflektere over ydmyge vendepunkter. Vendepunkter, altså dem der varer ved, kommer ofte af og med en grundfølelse af ydmyghed.