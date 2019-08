World of Warcraft var et af verdens mest populære spil. I denne uge udkommer en gammel version – med flere benspænd og udfordringer end de nyere. Hvad er det, spil kan, og hvorfor er lettere ikke altid bedre?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I denne uge udkommer World of Warcraft Classic, en genudgivelse af en gammel version af World of Warcraft fra 2006, efter i en årrække at have været efterspurgt af fans.