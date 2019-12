Dy Plambeck i Kroniken: Jul er længslernes og de knuste drømmes fest

Der kommer noget nøgent over os mennesker i julen. Vi går flossede rundt og fryser i mørket og ser på lyset i stuerne hos de andre.

Og vi tænker: Inde hos dem bliver anden ikke tør, sovsen skiller ikke, onkel Preben får ikke drukket for meget og falder i søvn på sofaen, inden risalamanden er serveret, ingen er dårlige tabere i pakkelegen, ingen går ud i haven i vrede, ingen skændes om julesangene, når der skal danses om træet. Inde hos dem kan tingene lykkes. Der går livet op.

Jeg tror, at vi som mennesker længes efter noget evigt i forhold til livet. Når vi ser en film, tænker vi: Bare de får hinanden til sidst. Vi har en indbygget længsel efter, at tingene skal vare ved. Jeg kan godt lide julen, fordi der er noget ukontrollerbart ved den. Den minder mig om, at længslen efter at livet går op, bare er en længsel. I vores stræben efter den i julemåneden møder vi vores egen afmægtighed.

Julen minder mig om, at vi bare er mennesker med kalveknæ og skæve fortænder, som synger falsk, der aldrig har lært at skrive skråskrift, er fraskilte og har uopdragne børn med for mange partnere. Vi formår så lidt.

Vi kan ikke engang lade være med at kopiere vores kønsorganer i kopirummet til julefrokosten. Vi har brug for at gå amok. Midt i idyllen.

Fordi vi godt ved, at livet ikke er sådan, som vi leger i december. Det er ikke blød konfekt og lysende rensdyr i haven, røde kinder på kælkebakken og kys under misteltenen. Eller jo, livet er også sådan. Et øjeblik.

Men det er også de hjemløses frostsprængte kinder, deres lungebetændelsehoste fra mørket i en tunnel, to børn, der er blevet forladt af deres forældre midt på gaden, et forhindret terrorangreb.

Julen minder os om alt det, som vi gerne vil, men ikke kan. At det er en vanskelig opgave at være levende. Julen er et klæde af afmægtighed, som vi skal skære os igennem for at overleve og komme ud på den anden side, hvor januar og en ny begyndelse er.

Vi famler os vej gennem æbleskivespisning og juletræstænding. Jeg sidder på en bar i indre by efter endnu en julekomsammen.

En kvinde med en vielsesring på fingeren rækker ud efter en fremmed mand, det er aften. Det er blevet for sent, og hun har glemt, at hendes mand ligger et sted og ånder i en for lille lejlighed, hvor luften for længst er blevet tung og mættet af hans søvn.

At børnene ligger i værelset ved siden af. At de i morgen tidlig vil stå og råbe ud i mørket tæt på hendes fordrukne ansigt: »Mor! Nissen har været her. Den har hældt mel ud over hele køkkengulvet!«.

En mand, jeg engang har kendt flygtigt, skriver pludselig beskeder på Messenger.

En tidligere svigermor er kommet på Facebook og sender et elektronisk julekort, der forestiller et blinkende juletræ. Hun skriver: »Vi har ikke glemt dig. Han bor alene på Østerbro«. Og et kort øjeblik bliver man svag og overvejer, om det virkelig var muligt igen. Kunne man lade, som om tiden ikke havde betydning?

Alle årene siden sidst, femten år mindst. Kunne man lade, som om man ikke for længst var vokset hver sin vej, havde glemt hans duft, og det faktum, at man aldrig passede sammen?

Pludselig husker man kun, at man engang lå i et badekar og var ved at drukne af grin, fordi han troede, at C.V Jørgensen i ’Costa del sol’ sang: ’Pipfugl har altid været mit motto’ i stedet for ’keep cool’.

Vi prøver så uendelig ihærdigt på at magte vores liv. Jeg holder af julen, fordi jeg ikke kan lade være med at synes, at vi alle er salige midt i vores afmægtighed. Vi forsøger det bedste, vi har lært. Vi håber virkelig. Noget af det mest vidunderlige ved os mennesker er, hvor meget der skal til, før at vi holder op med at håbe.

I 2015 skrev jeg en salme om håb til Kirkesangbogen, som udkom i 2017. ’Hold håbet op’ hedder salmen. Det er en julesalme, en adventssalme. De to første sætninger i salmen lyder sådan her:

»Hold håbet op og hold det udstrakt foran mig her er en fremtid, her er liv, han er på vej«.

Håbet i salmen er altså konkret, ligesom et banner. Da jeg skrev salmen, forestillede jeg mig en menneskemængde, der gik sammen med et stort banner, som man gør til en demonstration.

Jeg ønskede, at sangen skulle være en demonstration for håbet. Der er også en grund til, at der i teksten står ’hold håbet op’ og ikke ’hold håbet oppe’, som er mere sproglig korrekt at sige.

Hold håbet ’op’ står der i salmen, fordi der er en anden, der kan gøre det for os.

Vi kan råbe det til hinanden her i december: Hold håbet op! Men håbet er ikke noget, vi nødvendigvis selv skal bære. Hvis vi ikke magter det, så holder en anden håbet op for os. Så vi kan blive ved med at lyse for hinanden og til hinanden. Det er en henvendelse til en anden om, at han eller hun vil træde til og vise vejen, når man ikke selv længere kan det.